El inesperado beso entre Furia y María Eugenia Ritó en vivo: “Me está viendo mi novio”

La exparticipante de Gran Hermano tuvo un encuentro con la actriz que sorprendió a sus seguidores

Invitadas al programa Implacables (El Nueve), conducido por Susana Roccasalvo, Juliana Scaglione y María Eugenia Ritó se cruzaron al aire y en vivo en la tarde del sábado pasado. El encuentro se produjo tras la salida de Furia de la casa más famosa del país y en medio de su paso por los canales de televisión en donde la exparticipante da entrevistas que siempre se vuelven tendencia entre sus seguidores. En esta ocasión, el cruce entre ambas no pasó desapercibido teniendo en cuenta las personalidades de las protagonistas. Primero, Furia se sentó en el living de la periodista, quien luego de una batería de preguntas y respuestas se explayó acerca de sus emociones, su accionar adentro del reality y sus próximos proyectos en la vida real.

Acto seguido, en el momento de despedir a Juliana y recibir a Ritó, se produjo un intenso intercambio entre ambas. Al saludarse, de pie frente a la cámara, la exvedette sorprendió cuando la tomó por la cara a Furia y le estampó un fogoso beso con la boca abierta. Ante las exclamaciones de los presentes en el piso, Furia salió de la situación con una broma: “Me mata mi novio, ahre que no tenía”,dijo frente a la risa de todos. Luego, continuó con su estilo irónico y directo: “Se me fue el macho de la casa, ¿qué querés que hiciera?”.

Uno de los panelistas, detrás de cámara, les sugirió: “Después del beso, choque de lolas”, mientras las dos continuaban tomadas de la mano. Acto seguido, continuaron con un diálogo desopilante. “Pero mi amor… me tendrían que contratar a mí”, dijo Ritó con su clásico tono de voz. Entonces, Juliana siguió picante: “Pero vos querés entrar a Gran Hermano?”, y la actriz respondió tajante: “No, yo no”, pero Furia agregó: “Una candidata para Gran Hermano, mirá lo dije ya”.

El inesperado chape de lengua de Furia de Gran Hermano y María Eugenia Rito (Implacables, El Nueve)

De inmediato, el corto del video se viralizó en las redes sociales en donde los comentarios no se hicieron esperar. Principalmente, los fans de Furia fueron los más participativos tras el intenso cruce. “Soltá a la nena”, “Pero esta qué se cree, que haga la fila”, “Es nuestra chiquita. Sabemos que genera tantas sensaciones pero respeto a nosotros”, fueron algunos de los mensajes que lanzaron a través del ciberespacio.

Divertido encuentro entre Furia y María Eugenia Ritó (Implacables, El Nueve)

Furia habló de leucemia que padece

En otro momento de la entrevista con Susana Roccasalvo, Furia se refirió a la enfermedad que le fue diagnosticada mientras estaba adentro del certamen y al éxito que alcanzó entre la gente. Ella tiene leucemia grado 1, que aun no requiere tratamiento efectivo, sino control médico. “Soy consciente del fenómeno que se generó, del fandom, y por eso muchos me asocian a la política. Ser popular. Mover masas o ser un gran referente tiene un costo, un precio. Yo voy a ser una referente muy positiva después de salir de la casa porque Juliana es una persona muy estructurada”, afirmó primero sobre su alto perfil y todo lo que viene dando que hablar después de ser eliminada de la competencia.

“No significa que Juliana no discuta o no tenga un altercado con alguien, pero si Juliana los va a poner en su carril donde deben estar”, agregó la joven hablando en tercera persona, como si se refiriera a alguien ajeno a ella. “No significa que se me subió la fama a la cabeza, no. Juliana solamente salió a defenderse y a poder trabajar porque yo, lamentablemente, me quedo sin el premio y tengo que empezar a trabajar”, comentó, antes de hablar de su enfermedad y sobrelas condiciones que ella creía que la habían llevado a su diagnóstico.

“Yo creo que fue algo físico, pero también de estrés. También falleció mi mamá, mi papá y yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo salvando casas, sacando okupas”, detalló acerca de lo que le había ocurrido antes de entrar al concurso del programa de Telefe.