El Indio Solari fue galardonado con el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “La poesía puede vivir en un recital de 50.000 personas”

“Un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país”, remarcaron desde la UBA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) homenajeó al Indio Solari , exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por su doctorado Honoris Causa en una ceremonia que se realizó este viernes 15 de mayo, en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, expresando que “la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas”. El músico mandó un mensaje agradeciendo el galardón.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti, encabezaron el acto, según información aportada por el organismo educativo.

Yacobitti llamó al cantante “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”.

Para luego sumar: “Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa. No porque sus letras hayan entrado a las aulas —aunque muchas de ellas merecerían estarlo—, sino porque la universidad, cuando está a la altura de sí misma, reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato. Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento”.

Luego, se reprodujo un mensaje grabado por Solari: “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”.

Gelpi y Yacobitti le entregaron la medalla y el diploma correspondiente a Gaspar Benegas, miembro de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien aceptó los galardones en nombre del cantante.

Gaspar Benegas recibiendo el diploma y la medalla

El homenaje terminó con un recital encabezado por Benegas, quien interpretó canciones de Solari acompañado por un octeto de cuerdas integrado, según informó la UBA, por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

Los temas elegidos incluyeron clásicos de los Redonditos de Ricota y canciones de la etapa solista del cantante. La lista completa es la siguiente: “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita”, “Había una vez”, “Salando las heridas”, “El ruiseñor, el amor y la muerte”, “Ostende Hotel”, “Serenata de los santos fumadores”, “El arte del buen comer” y “Flight 956”.

El concierto terminó con “Yo caníbal”, con una participación grabada especialmente por Solari.

El Doctorado Honoris Causa entregado a Carlos Alberto Solari

El Doctorado Honoris Causa para el Indio Solari fue decidido el pasado mes de diciembre por el Consejo Superior de la Universidad como reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.

La resolución remarca que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari —conocido artísticamente como ‘Indio Solari’— lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción otorgada por la UBA.

Fuente: Perfil