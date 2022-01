El imperdible diálogo entre Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini en vivo

El dirigente peronista visitó el programa de su novia y contaron como fue el reencuentro. Mirá el video.

El romance entre Moria Casan y Fernando Pato Galmarini fue una de las grandes sorpresas del año. Desde el comienzo la diva se mostró muy enamorada y aseguró que esta relación era distinta a las que tuvo a lo largo de su vida. Y fue tan así que a seis meses de blanquear su romance, la pareja decidió ir por más y sellar su amor de una forma poco convencional. Según pudo confirmar Teleshow la unión fue lejos de los esquemas tradicionales, en lo que denominaron “ceremonia en nueva era”, para lo cual fueron a una iglesia e hicieron entre ellos una unión secreta, sin sacerdotes ni sacramentos.

En un paso más en la relación, el Pato fue el invitado en el primer programa del año de Moria es Moria, el ciclo que la One conduce desde mediados de diciembre en las noches de El Nueve. En un clima distendido y lleno de complicidades, la actriz y el dirigente repasaron el vínculo que los une, que sorprendió a buena parte de la opinión pública, y recordaron otro encuentro televisivo. Sucedió en 1991, cuando Galmarini fue invitado a A la cama con Moria cuando se desempeñaba como secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem.

El reencuentro tuvo lugar como parte de la organización de una fiesta para las elecciones del 2019, en la que Galmarini trabajaba junto a Jorge Coscia. Buscaban personalidades de diferentes ámbitos y el Pato recordó aquel encuentro televisado: “Yo la conocí a Moria, fue hace treinta años pero me animo a invitarla”, se arriesgó. El dirigente explicó que la idea era reflejar un encuentro del deporte, el arte y el espectáculo, “una importante cuota de la cultura popular”. Sin embargo, algo no funcionó: “Yo no sé si te expliqué bien o mal, pero me dijiste que ibas a ir y me cagaste. Creo que no entendiste”, arriesgó el Pato sin remordimientos. “No, vos saraseaste un poco”, se defendió la conductora entre risas.

En un ida y vuelta entre aquel pasado y este presente, marcaron algunos hitos de su romance, como las charlas sobre peronismo y la visita a la cancha de Boca que maravilló a la conductora y que selló su amor con su ceremonia tan particular. Y también se refirieron a la familia ensamblada que está construyendo con Galmarini, que es padre de cinco hijos: Bernardita y Socorro, de una relación que no terminó de la mejor manera; y otros tres de su vínculo con Marcela Durrieu, con quien mantiene una excelente relación y que cultivaron un perfil mucho más alto: el futbolista Martín, ídolo de Tigre, y los políticos Sebastián, director del Banco Provincia, y Malena, titular de AySA y esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

En un momento, Moria quiso saber la reacción de la familia al enterarse del romance. “¿Dijeron ‘cuidado esta mina, qué peligrosa’ o ‘¿qué divina mi mamita’?”. Lo cierto es que habían mantenido la relación en tal anonimato que casi no les dio tiempo a reaccionar. “Fue tan de improviso para todos ellos. Se enteraron por una revista, que nos sacó fotos cuando fuimos a comer a Tigre. Aparecimos vos y yo y me dijeron: “¿Qué estás haciendo?”, evocó Galmarini, reflejando más un tono de sorpresa que de reproche.

“Yo no pregunto si está bien o si está mal”, prosiguió el dirigente. “Mi vida es mi vida, por supuesto que comparto todo con ellos, y en verdad, Negra, te recibieron bien”, agregó mirando a su novia, que avaló su comentario. No lo sabía nadie”, recordó Moria, y Galmarini reveló la reacción de su yerno Sergio Massa. “Estaba en Estados Unidos en reunión con el Fondo Monetario, y desde acá le anunciaron. Se empezó a reír frente al Fondo Monetario”, afirmó. Todo está tan bien entre las partes, que Malena participó del programa contando una anécdota y Moria le agradeció a su familia política por el recibimiento.