El impactante romance de Viviana Canosa con un reconocido actor

Después de que Viviana Canosa revelase desde su programa de radio que la próxima semana tendrá una cita, Ángel de Brito reveló su nombre. Enterate.

Desde que Yanina Latorre y Viviana Canosa se cruzan en sus respectivos programas de radio en (FM El Observador 107.9), los pases entre ambas no tienen desperdicio. Así, desde LAM (América TV) repasaron las declaraciones de la periodista contando que la próxima semana tendrá un cita y Ángel de Brito deslizó el nombre del canditato en cuestión, nada menos que Marcelo Mazzarello.

“Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos”, es lo que contó la propia Viviana Canosa.

“Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor”, aseguró luego la angelita desde en el piso de LAM.

“Ya se quién es”, lanzó entonces pícaro el conductor de América TV. Al tiempo que minutos después dio algunas pistas y arriesgó el nombre del posible candidato de la ex colorada: “Es un actor muy conocido y super talentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello”. Vale aclarar que por el momento ninguna de las dos partes en cuestión confirmó ni desmintió el posible romance.

Viviana Canosa reveló cómo recibió la noticia del infarto de Jorge Rial y habló de su salud: “Le deseo…”

Hace unos días la noticia de la internación de Jorge Rial en Bogotá tras haber sufrido un infarto dejó a todo el ambiente artístico sin palabras, sobre todo porque el pronóstico del conductor no era el mejor, y quien habló de cómo se enteró de la noticia y qué sintió al respecto fue Viviana Canosa, la palabra menos pensada.

“Fue horrible leerlo. Había ido al teatro con mi sobrina y mi hija. Después fuimos a cenar. Cuando vuelvo a casa, que Martina ya estaba dormida, me pongo un poco a ver el teléfono. Me shockeó la noticia”, comenzó en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Incluso, Viviana reveló que de algún modo se amigó con el conductor, y que “el año pasado me invitó a ir a Sobredosis de TV y yo le dije que tenía miedo, que no iba a saber qué hacer ahí”, contó la conductora.

“Me shockeó mucho porque automáticamente se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos. Yo trato de no tener malos recuerdos en general. Pensá que yo laburé un solo año en Intrusos y ya pasaron veinte”, confesó y cerró: “Con él quedó todo bien, nos mandamos unos mensajes cuando me invitó a su programa… qué sé yo. Hay gente que le deseaba la muerte y yo ni a mi peor enemigo le deseo la muerte”.