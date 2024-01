El homenaje que Marcelo Bielsa a Jorge Griffa en el predio de Newell’s

El edificio que el “Loco” mandó a construir para el club lleva el nombre del fallecido DT que se destacó en las Inferiores del club y descubrió a innumerables talentos. El lugar donde se concentra el plantel de la “Lepra” y en el que prepara sus partidos

Este lunes el fútbol argentino se conmovió ante el fallecimiento de Jorge Griffa, ex futbolista y formador que se destacó con su trabajo en las Inferiores de Newell’s y Boca Juniors. Pero fue en el club rosarino en el que más está identificado, al punto que el hotel donde se concentra el primer equipo lleva su nombre. Uno de los mentores de ese edificio es Marcelo Bielsa y fue inaugurado el 3 de noviembre de 2018. Se pudo recorrer las entrañas del hotel diseñado por el Loco, con detalles que llevan su sello.

No tiene lujos. No ostenta. Más bien su idea fue diametralmente opuesta a eso. Bielsa pensó y pensó de qué manera podía devolverle al club que lo formó como futbolista, entrenador y persona y halló una forma a la que le imprimió su estilo. Aportó patrimonio, algo tangible, un inmueble que perdurará para siempre y le dio a Newell’s la posibilidad de invertir en otras cuestiones.

El Hotel Griffa fue levantado en el corazón del predio que posee la Lepra en Bella Vista, donde el plantel se entrena día a día. Es donde el plantel profesional se relaja antes de cada partido como local y donde se prepara durante cada pretemporada.

A la hora del recorrido, las luces que se encendieron durante la inauguración de la que participaron viejas glorias de la institución, e incluso sus hijas Inés y Mercedes y su hermana María Eugenia (arquitecta de la obra), están apagadas. El gris del cielo se mimetiza con el del hormigón del edificio, que por dentro es igual aunque está vestido con imágenes gloriosas de su historia.

Hay cuadros con la figura de Bielsa y los otros entrenadores campeones con el Rojinegro: Gerardo Martino, el Tolo Gallego, José Yudica y Juan Carlos Montes. También están figuras contemporáneas como Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco y Gabriel Heinze.

Y mientras se van abriendo puertas y se forma un surco por los pasillos, se ilumina una sala con una puerta corrediza que llama la atención. Dos computadoras están sobre un escritorio largo que termina en una ventana con la que se vislumbran algunas de las canchas del predio. Un sillón acompaña la escena. Cuando se abre, el portón de madera conecta a otra sala de estar con dos PC más y una escalera de chapa que dirige directamente a la habitación del entrenador.

Bielsa no confirmó que volverá un día a Newell’s y, en caso de hacerlo, no es concreto que lo haga para dirigir al primer equipo. Pero el diseño de este dormitorio está creado a su medida. Este cuarto no dispone de muchas más comodidades de las que posee el hotel en general: cuenta con una cama de plaza y media y una televisión.

Es el hábitat que, según la visión del estratega rosarino, necesita un DT. Un rincón para el descanso y el aislamiento; una antesala para recibir al resto del cuerpo técnico -que comparte otra habitación para tres personas- y discutir con el aporte de la tecnología a mano; y un pasadizo para delimitar las tareas de otros colaboradores. “Así la mandó a hacer para él”, revelan por lo bajo.

Cuando se inauguró este proyecto, Bielsa luchaba por el ascenso a la Premier League inglesa con el Leeds United y lejos estaba todavía de ser el próximo DT de la selección uruguaya, cargo que ostenta actualmente. Al mismo tiempo proyectó otras obras para agrandar el patrimonio leproso en el mismo complejo. Además, se fijó en la modernización del vestuario profesional y un paseo perimetral para que las nuevas generaciones conozcan la historia del club del Parque Independencia.

Su demostración de amor y compromiso por los colores llena de orgullo a los hinchas de Newell’s. “Más no le podemos pedir”, dicen unos. “Solamente falta que vuelva”, otros. Todos se unen en un pensamiento: “Sabemos muy bien que un día va a regresar al Parque”.

El Loco decidió ponerle el nombre del que marcó el camino en Newell’s, e incluso fue su primer gran maestro. Producto de aquellos años de Bielsa bajo el ala de Griffa aparecieron múltiples apellidos que hicieron grande la historia del fútbol argentino. Gabriel Omar Batistuta fue uno de ellos: “Gracias maestro por creer en mí siempre, hasta cuando yo mismo dudaba. Mi acompañamiento a sus familiares y afectos. QEPD Jorge Griffa siempre dentro de mi Corazón”, escribió el Bati en sus redes.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Bernardo Griffa. El Maestro, símbolo indiscutido de Newell’s, fue jugador, técnico de inferiores y el creador del semillero leproso que dio enormes figuras al mundo. Tu legado siempre será parte de nuestra historia, que en paz descanses”, despidió Newell’s a uno de sus símbolos.

Por Federico Cristofanelli-Infobae