El hit de “Alta coimera” llegó al Senado en la sesión por Discapacidad

El hit que alude a las supuestas coimas del 3 por ciento de Karina Milei llegó al Congreso luego de pasar por canchas de fútbol, subtes y colectivos. Quién es la senadora que lo entonó

El día en que el Senado analiza si rechazará o no el veto del Presidente sobre la Emergencia en Discapacidad, el hit viral que se refiere a las coimas del 3 por ciento que habría cobrado Karina Milei llegó a ese recinto. Cristina López, senadora por Tierra del Fuego de Unidad Ciudadana, entonó esa canción. La legisladora peronista tomó la palabra y dijo: “¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué está cantando la gente en la calle? ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’. Y la verdad que tienen razón”.

El hit que lleva la melodía de “Guantanamera” ya se escuchó en partidos de fútbol y en subtes y colectivos, y se hizo viral en redes sociales. Ahora llegó al Congreso.

Lo impuso desde el streaming de Gelatina el programa de Pedro Rosemblat, “Industria Nacional”. Pertenece a la folclorista María Paula Godoy, que lo cantó en ese programa.

El impacto en las encuestas del Coimagate es duro para el Gobierno. Diversos estudios de opinión afirman que entre 15 y 30 por ciento de seguidores mileístas dudan en volver a votar al Presidente y sus candidatos.

Fuente: Revista Noticias