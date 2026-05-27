El hijo del subsecretario de Seguridad se enfrentó a tiros con la policía y terminó detenido

El sospechoso era buscado desde marzo por robos reiterados en la localidad bonaerense de San Pedro. Tras el hecho, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, apartó preventivamente al funcionario “hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”.

Esteban Ferreyra, conocido como “Perro Negro Junior”, de 40 años, fue detenido tras un enfrentamiento armado con la Policía Bonaerense y Prefectura Naval, en el marco de una causa por robos cometidos en la ciudad bonaerense de San Pedro. El sospechoso tenía orden de captura desde marzo y era buscado por una serie de hechos delictivos en esa jurisdicción.

El detenido es hijo del subsecretario de Prevención y Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra. Tras el hecho, el intendente del municipio, Marcelo Matzkin, lo apartó de manera preventiva de su cargo.

“Ante el hecho de público conocimiento en el cual uno de los hijos del subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión de desafectar preventivamente a Ferreyra hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”, publicó Matzkin en su cuenta de X.

En su mensaje, el jefe comunal también hizo referencia al vínculo del funcionario con lo ocurrido y a la información disponible al momento de la resolución oficial.

El intendente de Zárate aseguró que confía en el subsecretario de Seguridad

“Confío en el relato del subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, y que manifestó que no tenía contacto con su hijo, que es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate. Además, enterado de lo sucedido, aportó los datos que a su alcance tenía”, afirmó el intendente.

Matzkin incorporó además elementos vinculados al desarrollo del operativo policial y al rol de los sistemas de control urbano en la detección del vehículo involucrado.

“Cabe aclarar que las operaciones policiales se han podido desarrollar exitosamente gracias a la detección del ingreso del vehículo por medio del uso de las cámaras lectoras de patente del municipio”, escribió.

Finalmente, el funcionario enmarcó la decisión en criterios de responsabilidad institucional y estándares de conducta para la función pública.

“Sin perjuicio del relato formulado por el subsecretario, y de la coherencia del mismo, los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda”, sostuvo en su cuenta de X el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin.

“Perro Negro Junior”: orden judicial por robos agravados en San Pedro

La orden de detención había sido emitida por la jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de San Pedro, en el mes de marzo.

Ferreyra está imputado por “robo agravado por efracción, robo agravado por ser en poblado y en banda, mediante la utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por haber provocado lesiones de carácter grave”, en hechos vinculados a dos asaltos en viviendas particulares.

Tras conocerse la orden judicial, el padre del acusado informó que su hijo ya no residía en Zárate y aportó datos vinculados a la chapa patente del vehículo que utilizaba.

A partir de esa información, el dominio del automóvil fue incorporado a una base de datos local, con el objetivo de generar alertas automáticas ante el ingreso del rodado al partido de Zárate.

Operativo policial en Zárate y persecución

A las 08:00 de la mañana, el vehículo —un Volkswagen Bora gris— ingresó al distrito de Zárate, lo que activó el aviso de la Mesa de Enlace del Centro de Operaciones Zárate (COZ), que coordinó la intercepción del automóvil.

De inmediato, un móvil del Comando de Patrullas de la Policía bonaerense y una unidad de la Prefectura Naval iniciaron un operativo conjunto bajo coordinación del sistema municipal de monitoreo.

“Hubo un rastrillaje. Cuando los móviles estaban cerca del auto, sus cinco ocupantes descendieron e intentaron escapar. Uno de los sospechosos comenzó a disparar, otros tres ingresaron en una casa y el quinto fue detenido a los pocos metros”, dijeron fuentes policiales.

Zárate: intercambio de disparos y detenciones

Según la reconstrucción oficial, personal de Prefectura repelió el ataque inicial. Luego, uno de los sospechosos modificó “el ángulo de tiro” y continuó efectuando disparos contra un móvil de la Policía Bonaerense.

El acusado descartó el arma y se dio a la fuga hacia un terreno baldío, donde finalmente fue reducido e identificado como Oscar González.

El procedimiento concluyó con la detención de los cinco implicados, entre ellos Esteban “Perro Negro Junior” Ferreyra.

Para concluir, el intendente Marcelo Matzkin destacó el rol del sistema de seguridad local: “Vinimos a ser una herramienta en la lucha contra la inseguridad y nunca nada va a opacar nuestro objetivo, que es vivir mejor”, expresó el jefe comunal.

Fuente: Perfil