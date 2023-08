El hijo de Petro dice que el presidente no sabía del dinero ilícito de la campaña

Esas fueron las palabras de Nicolás Petro (37), el hijo mayor del presidente colombiano, que este viernes obtuvo la libertad condicional tras ser arrestado por lavado de activos y enriquecimiento ilegal.

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, aseguró que su padre no sabía del dinero aportado por un exnarcotraficante a la campaña del mandatario, quien insistió este sábado en que “no recibió dinero alguno de carácter ilícito”.

“Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (Vásquez, su exesposa) y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca”, dijo el político de 37 años, que este viernes obtuvo la libertad condicional tras ser arrestado por lavado de activos y enriquecimiento ilegal.

“Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, manifestó en una entrevista con la revista Semana.

El primogénito del mandatario admitió a su vez que cometió errores y que en el último tiempo estaba distanciado de su padre.

Nicolás Petro y su exesposa fueron detenidos el sábado pasado y, en la audiencia del jueves, el fiscal del caso, Mario Burgos, dijo que tras aceptar un acuerdo de colaboración con la Justicia, el hijo del presidente reveló que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió entró a la campaña electoral de 2022 de su padre.

De acuerdo con el fiscal, confesó presuntos ingresos irregulares por parte de Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021 y de un hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, consignó la agencia de noticias AFP.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”, indicó Petro en Twitter y reiteró que “respetará” y “no presionará” a los funcionarios judiciales que intervienen en el caso que se metió de lleno en la política del país.

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses, cuando pedí que investigaran a mi hijo”, apuntó este sábado el presidente colombiano.

“Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, manifestó.

Libertad condicional para Nicolás Petro

Un juez otorgó este viernes la libertad condicional a Nicolás Petro, imputado por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

El magistrado del caso, Omar Beltrán, agregó que el joven no podrá salir de Barranquilla, la ciudad del norte del país donde reside, ni tener contacto con otros involucrados en la investigación.

“Usted tiene que conservar buena conducta, tendrá que comparecer a todo llamado que se haga por cuenta del proceso. Se le prohibirá salir de Colombia. A usted también se le prohíbe participar en cualquier mitin político”, expresó el juez al acusado, según reprodujo el medio local El Tiempo.

Durante la audiencia, el abogado defensor, David Teleki, manifestó su preocupación por la seguridad del hijo del mandatario en caso de ir a prisión.

“Si él fuera a una cárcel, su señoría, no dura ni 24 horas”, afirmó y agregó: “Es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”.

“Para ello es indispensable que Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las puedan acallar (…) por presiones de ningún tipo”, añadió el abogado al asegurar que su cliente fue víctima de “hostigamientos” e “intimidaciones”.

Bajo esos argumentos, el magistrado aceptó la libertad condicional y rechazó la petición de la Fiscalía de tenerlo en arresto domiciliario, al calificar la solicitud como “precaria”.

Nicolás se vio envuelto en el escándalo luego de que su exmujer lo acusara de recibir grandes sumas de dinero en efectivo para darse una vida de lujos.

Vásquez, que hizo la acusación tras una infidelidad, también fue capturada por lavado de activos y violación de datos personales y el juez también dictó la libertad condicional con las mismas condiciones para ella.

Pero ya había manifestado este viernes que recibió “con dolor” la información sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña, pero manifestó que “nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra la corrupción”, mientras la oposición multiplicó las críticas y planea una marcha para pedir su salida del cargo.

Legisladores de la oposición anunciaron públicamente su intención de denunciar al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras Petro aseguró que no le ha pedido a sus hijos delinquir, y que el caso por el que se investiga a Nicolás no servirá para tumbar al “primer Gobierno popular del país”.

“Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales“, aseguró Petro.

Al hablar este viernes en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, afirmó el Presidente: “No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy (Álvaro) Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque”.

Sus tres antecesores fueron también denunciados por irregularidades y hasta por conexiones con grupos armados, pero los tres cumplieron sus mandatos.