El hijo de Diana Mondino “trabajará gratis” en Cancillería “aportando ideas”

Francisco Pendas, de 32 años, “es una persona brillante” que no cobrará un sueldo, indicaron desde el entorno de la ministra. Se trata de uno de los principales asesores de Javier Milei en Córdoba.

La canciller Diana Mondino nombró a su hijo Francisco Pendas como vocero en la cartera que dirige. Ante las repercusiones que generó el hecho, a partir del cual tildaron a la funcionaria de “casta”, desde su entorno aclararon que Pendas “va a trabajar gratis” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina para solucionar “el desastre que deja Santiago Cafiero”.

La información fue confirmada por Eduardo Feinmann en su programa de LN+. “Diana Mondino nombró vocero a su hijo. ¿No eran lo nuevo, lo distinto, el cambio? Eso lo hacía el kirchnerismo. Pero bueno, qué se yo, cada uno elige. Eso es típico de casta“, señaló el periodista.

Y agregó: “Lo entiendo con Karina Milei, fue una pieza clave en el armado. Pero que el resto de los ministros lleve a sus hijos me hace ruido. Pero bueno, ahora el hijo de Mondino es el vocero de Mondino”.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales. Al respecto, Agustín Rómbola, joven radical que representa el sector juvenil del partido político. “¿Tuvo que salir a desmentirlo? ¿Vieron que la democracia y la presión popular funcionan, amigos? ¡Vivan la Libertad y la igualdad carajo!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

A raíz de la repercusión, desde el entorno de Diana Mondino desmintieron el cargo y aclararon que Pendas “trabajará gratis”. “Francisco es una persona brillante que va a trabajar gratis, aportando ideas para salir adelante después del desastre que deja Santiago Cafiero“, indicaron a MDZ. “No existe un aspecto transaccional, se ve que el kirchnerismo está acostumbrado a nombrar gente para que cobre por las dudas, no somos todos iguales”, concluyeron.

Quién es Francisco Pendas, uno de los principales asesores de Milei en Córdoba

Francisco Pendas es porteño de nacimiento y uno de los hijos de la canciller. Tiene 32 años y había vuelto a Córdoba para sumarse a la empresa familiar, el Banco Roela. Licenciado en Administración de Empresas, se hizo cargo de una de las unidades de negocio más exitosas del banco: la plataforma Siro, un desarrollo de gestión y automatización de cobranzas que tiene más de 50 mil clientes y que es muy popular entre firmas desarrollistas, urbanizaciones y consorcios para, por ejemplo, el cobro de expensas.

Asimismo, fue uno de los principales constructores y armadores de la estructura y de la militancia que apoyó al presidente Javier Milei en Córdoba, a través de la juventud del Partido Demócrata, uno de los espacios que se unieron a La Libertad Avanza (LLA). “Las propuestas de Milei prenden y son agenda. Expresan lo que la gente dice y necesita. Es un movimiento transversal, hoy vemos gente de todas las edades, de todos los credos, de todos los extractos sociales que apoya a Milei. Pero nos faltan referentes a medida que nos alejamos de los puntos más céntricos de las ciudades”, planteó Pendas en el pasado.

“Lo que veo con Milei es un porcentaje enorme de coincidencias. Para mí hay que ir a una reducción del Estado, que se concentre en defensa, seguridad, Justicia, infraestructura y educación hasta el nivel secundario. Hay que priorizar ciertas cosas. Sobran la mitad de los ministerios, cuanto más grande es el Estado, más ineficiente. Menos Estado es más libertad“, manifestó en diálogo con PERFIL Córdoba en 2022.

Ejecutivo y licenciado en Administración de Empresas, el armador joven del liberalismo en Córdoba no solo mira planillas con los números en el Roela. “Le dedico mucho a la lectura, me gusta mucho la historia y estudiar los grandes imperios. Juego al golf, soy piloto de avión, aunque hace un tiempo que no vuelo. Y soy timonel, me gusta mucha navegar”, comentó.