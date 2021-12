El hijo de Alberto Fernández bailó como drag queen en el nuevo video de Cazzu

“La jefa” del trap lanzó un nuevo video junto a Dyhzy, . En menos de 24 horas tuvo más de 1 millón de visualizaciones.

La reconocida trapera estrenó un exitoso nuevo single con un video muy particular. “Castigo”, cuenta con un invitado estelar: Dyhzy, el hijo del presidente. En las tomas aparece con distintos looks y bailando junto a otras personas drags. La drag queen del cosmos, como se hace llamar en instagram, declaró hace unos meses que es una persona no binaria.

Previamente el hijo del presidente se había declarado fan de “La Jefa” del trap. “Mi salvación últimamente es ver Daria y la música de Cazzu”, declaró hace poco Dyshy quien aparece en varias tomas del nuevo video.

La idea original fue de la mismísima artista, lo mismo pasó con el guión que fue escrito por ella. “El video no cuenta específicamente lo que cuenta la canción, la vinculación entre ambos es más la temática de género. Nos gustaría dejar a los espectadores el viaje de la interpretación, manteniendo la magia al invitarlos a que deduzcan por sí mismos el significado de las cosas”, dijo la autora respecto al estreno.

En el centro: Cazzu y Dyhzy

En la primera escena que aparece Dyhzy, se la ve parada y fumando en la puerta de un boliche mientras pasa la cantante caminando al lado disfrazada de peluche huyendo de la policia. El video continúa con las chicas drags bailando dentro del bar y en paralelo la artista copiando la coreografía. Al final se puede ver cómo Cazzu escapa en un tren de la alegría y al personaje del hijo del presidente distrayendo a los guardias.