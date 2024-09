El hermano de Beatriz Salomón, Guillermo, falleció a los 50 años

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en su programa. Se pudo confirmar la información tras contactarse con Liliana Vasiluk, esposa del hermano mayor de la actriz, Daniel

Guillermo Salomón, conocido por ser el hermano de la actriz Beatriz Salomón, fue encontrado muerto este jueves en su domicilio a los 50 años. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito durante su programa, LAM (América). “Nos acaba de llegar una información muy triste que golpea a la familia de Beatriz Salomón”, comenzó diciendo el conductor. Según comentó el periodista, la situación dejó a la familia de la actriz en un estado de conmoción mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A cinco años de la muerte de la vedette, de Brito continuó: “Beatriz hasta último momento fue muy famosa. Ahora nos acabamos de enterar que el hermano de Beatriz también falleció. Hace tres días no contestaba el teléfono. Tuvieron que romper la puerta, la policía entró al departamento. Era joven. Su familiar recién se enteró. Una triste noticia para la familia Salomón”.

En diálogo con Liliana Vasiluk, la esposa del hermano de Guillermo, Teleshow confirmó esta información. Angustiada y sensibilizada por la situación, la mujer expresó: “Lo encontraron muerto, sin signos de violencia. Tuvo que entrar la policía a su casa. Ahora le van a realizar la autopsia porque se desconocen los motivos de su fallecimiento”.

Murió Guillermo, el hermano de Beatriz Salomón, a los 50 años (@guille.a.salomon)

En ese sentido, Liliana explicó hace cuánto tiempo no tenían noticias del hermano de Beatriz y cómo reaccionaron luego de que Liliana invitara al artista a cantar a su programa, Mate x Medio (Crónica Tv): “Falleció Guillermo. Ayer grabamos el programa, y no fue, no apareció. Betina (una de las hijas de Beatriz Salomón y de Alberto Ferriols) preguntó si le habrá pasado algo y fuimos a su casa. Nos abrió el portero. Cuando fuimos llamamos a la policía para que abriera la puerta y lo encontraron”. Al mismo tiempo, Vasiluk aclaró que el cuerpo de Guillermo quedará en manos de la morgue judicial ya que se desconocen las causas de su deceso: “No sabemos qué le pasó. Estamos todos shockeados”.

Conocida cariñosamente en el ambiente artístico como La Turca, Beatriz Salomón falleció a los 65 años en el Hospital Fernández, dónde había pasado sus últimos días luchando contra el cáncer de colon.

Beatriz había nacido en San Juan el 9 de octubre de 1953, en el seno de una familia descendiente de sirios. “En la casa donde vivíamos mamá se encargaba de plantar tomates, lechugas, espinacas. Teníamos un horno de barro donde ella hacía todo artesanal. A fin de año, papá carneaba un cerdo o un chivo”, solía recordar la actriz.

Beatriz Salomon y sus hijas

Como en lo de los Salomón el dinero no sobraba, la Turca abandonó el secundario y comenzó a trabajar de chica. Su primer empleo fue en un bazar y no fue para nada sencillo. Su tarea consistía en limpiar las cacerolas pero en invierno, con temperaturas bajo cero, las manos se llenaban de sabañones y el alma de impotencia. Cansada consiguió otro empleo en una zapatería y, finalmente, en el Banco Agrario. Estuvo tres años, llegó a ser cajera e, incluso, manejó asuntos de Tesorería, lo que representaba todo un logro para una mujer en un sitio donde “hacer carrera” estaba reservado sólo a los hombres.

En el banco, una de sus clientas era la gerenta de una gran tienda de ropa femenina que le insistía para presentarse en algún concurso. “Un año me encontró con el sí flojo y le dije: ‘Está bien, voy ¿Dónde tengo que ir a probarme la ropa?’”, recordaba la Turca. Así que se presentó y se llevó no solo la corona provincial, sino también la posibilidad de participar en el concurso de Miss Argentina, y viajar a Buenos Aires por primera vez.

Beatriz modeló varios años no solo en la Argentina, sino también en París, Nueva York y Brasil. Pero además de brillar en las pasarelas, participó en más de sesenta publicidades. La más recordada fue la de una marca de cigarrillos donde aparecía vestida de blanco, con una capelina diciendo: “Oh la la, París”. Sin embargo, todavía le faltaba el gran salto a la popularidad. Y ese se lo daría la televisión.

Ahora, la noticia de la muerte de Guillermo golpeó a la familia Salomón. Hace unos meses, el hermano de la actriz había captado la atención mediática al expresar que, en realidad, él era hijo de Beatriz y no su hermano. Esta declaración generó una serie de reacciones y polémicas en su entorno familiar. Guillermo había iniciado un proceso para realizarse una prueba de ADN con el fin de confirmar su verdadera identidad, y estaba a la espera de los resultados al momento de su fallecimiento.

Fuente: Infobae