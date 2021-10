El gran gesto de Juan Román Riquelme

El ídolo de Boca le cumplió el sueño a Franco, un hincha de 20 años. Mirá el emotivo encuentro.

Juan Román Riquelme fueprotagonista de un gesto humano que se hizo viral en las redes sociales.

El vicepresidente de Boca tuvo un emotivo diálogo con un hincha llamado Franco. “Hola amigo, ¿cómo va? ¿bien? ¿Me dejás que te regale una camiseta?”, le dijo el ídolo Xeneize. “¿Sos bostero como yo no? ¡Así me gusta!”, agregó. El simpatizante comenzó a llorar, momento en el cual Román le pidió: “No me llore campeón, que me vas a hacer llorar”.

El dialogo cerró con el pedido del 10 “¿Querés que nos saquemos una foto con todos los jugadores que están allá? ¿Los hago venir? ¿Lo puedo llevar para allá un poquito?” cerró.