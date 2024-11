El Gobierno se prepara para cubrir la demanda de energía y evitar cortes de luz en verano

Un informe de la Fundación Encuentro revela que el país podría enfrentar un déficit energético grande, que superaría las estimaciones oficiales

El déficit de energía para este verano se estima en 2.500 MW, una cifra que no solo es significativa, sino que supera notablemente los 1.000 MW que había previsto el Gobierno nacional. Esta discrepancia se ha revelado a través de un detallado informe elaborado por la Fundación Encuentro, una organización estrechamente vinculada al Frente Renovador liderado por Sergio Massa.

El estudio presenta varios escenarios, aunque destaca que el más probable de concretarse es el siguiente: “Dada la oferta limitada de los países vecinos, la indisponibilidad de Atucha I y la duda que no ingrese la CN Néstor Kirchner (Atucha II) el 13 de diciembre de 2024, se calcula que la oferta máxima posible alcance los 28.151-28.751 MW y de allí que falten de 2.500 MW para cubrir el pico de 30.700 MW que se espera”.

Además, el informe sugiere que alcanzar una oferta de 31.771 MW podría ser factible “como está el sistema de transmisión hoy, pero no ocurrirá porque los países vecinos tendrán oferta limitada para exportar por probables sequías y altas temperaturas en sus países, a lo que se suma la indisponibilidad de Atucha I hasta 2027″.

Por otro lado, se destaca que este verano, el Gasoducto Néstor Kirchner funcionará a la mitad de su capacidad por dos motivos. El primero es que durante la masiva instalación de parques eólicos y solares entre 2016 y 2019, no se realizaron las obras de transmisión necesarias (líneas eléctricas y estaciones transformadoras) para evacuar toda la potencia disponible simultáneamente (hidroeléctrica, eólica, solar, etc.). Dado que la energía eólica y solar no se puede almacenar, su despacho debe ser restringido, lo que limita el uso de la energía térmica y de otras fuentes disponibles.

En segundo lugar, la actual gestión de Milei anuló la adjudicación de 3.000 MW térmicos a gas natural del Programa TERCONF, que habían sido otorgados en noviembre de 2023. Parte de esta capacidad habría estado disponible durante este verano y el resto antes de junio de 2025, instalándose directamente en los puntos críticos del sistema que actualmente no pueden recibir más energía debido a las restricciones mencionadas en el sistema de transmisión.

La Fundación Encuentro enfatiza que cuando asumió Milei “los 3.000 MW estaban adjudicados listos para firmar contratos y se preveía una parte ingresar en los próximos meses y el resto antes de junio de 2025. La gestión de Milei anuló la licitación”.

“Esta decisión no solo afecta este próximo verano porque una buena parte de los 2.500 MW que faltarán para cubrir el pico podrían haber sido abastecidos, sino que al día de hoy no hay licitación de nueva potencia térmica ni de obras de transmisión (líneas y estaciones transformadoras), por lo que se verán afectados también los veranos 2026 y 2027”, señala desde la fundación.

En medio de este panorama, el Gobierno trabaja en un plan de contingencia para sumar 1.000 MW con diferentes fuentes, que está lejos de la necesidad que plantean desde el massismo.

Por IProfesional