El Gobierno Provincial realizará nuevas jornadas de Verificación Técnica Vehicular en la cordillera

Están orientadas a transportistas de pasajeros y de carga que circulen dentro de la provincia. Las verificaciones se realizarán en Lago Puelo y Esquel, y los turnos deben solicitarse previamente a través de la plataforma DINO.

El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que el 11 de septiembre en Lago Puelo y los días 12 y 13 en Esquel, se llevarán a cabo jornadas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta manera, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa avanzando en la regulación del transporte para garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la calidad del servicio en toda la provincia.

Importancia del control

Cabe recordar que este control es un requisito indispensable para circular dentro del territorio provincial y garantiza que las unidades cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio.

Desde la Subsecretaría de Transporte remarcaron que los interesados deberán solicitar turno previo a través de la plataforma DINO (dino.gob.ar).