El gobierno provincial controló cerca de 9.000 vehículos y retiró de la vía pública a 26 conductores durante el fin de semana

Se retuvieron dos rodados y se labraron 134 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.873 vehículos, realizó 4.485 test de alcoholemia y retiró a 26 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.787 vehículos, se realizaron 1.785 test de alcoholemia, hubo 6 casos positivos, se labraron 32 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Trelew y Gaiman

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 662 vehículos, se efectuaron 662 test de alcoholemia, detectando a 11 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 17 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvieron rodados.

En Gaiman, se controlaron 341 vehículos, se llevaron a cabo 341 test de alcoholemia, se comprobaron 4 alcoholemias positivas, se efectuaron 12 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 2.806 vehículos, se realizaron 212 test de alcoholemia, se detectó a 4 conductores en estado de ebriedad, se labraron 42 infracciones y se retuvieron 2 automóviles.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.444 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 353 test de alcoholemia y no se comprobaron casos positivos, se labraron 13 infracciones y no se retuvieron automóviles.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.049 vehículos, se realizaron 1.042 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo, se labraron 16 infracciones y no se retuvieron rodados.

Trevelin

Se controlaron 90 vehículos, se llevaron adelante 90 test de alcoholemia sin casos positivos ni tampoco se registraron infracciones.

José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 73 vehículos y no se registraron infracciones. En Gobernador Costa, se verificaron 193 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, se labraron 2 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

En Río Pico, se controlaron 109 vehículos, no se efectuaron infracciones ni se retuvo ningún vehículo. Finalmente, en Tecka, se controlaron 319 rodados, no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.