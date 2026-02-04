El Gobierno posterga la Ley de Glaciares y apuesta todo a la reforma laboral

El tema quedó afuera de la sesión pedida para el 11 de febrero, cuando se tratará solo el proyecto laboral. Las razones profundas detrás de la postergación

Decididos a aprobar como sea la reforma laboral la próxima semana, el oficialismo y sus aliados en el Senado formalizaron el pedido de sesión para el 11 de febrero pero dejaron afuera del temario la nueva Ley de Glaciares que envió el gobierno de Javier Milei, una decisión que obedece no solo a un orden de prioridades concreto sino también a una falta de consenso y de votos.

El pedido oficial de la sesión fue presentado a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la noche del martes y lleva las firmas de la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y sus pares del PRO, Enrique Goerling; de la UCR, Eduardo Vischi, y de las bancadas provinciales dialoguistas. En la nota solo figura como tema a tratar el proyecto de “modernización laboral”.

A pesar de que la reforma de la Ley de Glaciares ya tiene dictamen favorable de comisión y es apoyada por los gobernadores de provincias mineras, el tema “quedará para otra sesión”, según confirmó un senador dialoguista a iProfesional. Y es que el primer consenso en el Senado es concentrar todos los esfuerzos y gestiones en avanzar con la reforma laboral, que todavía tiene puntos clave en plena negociación, en especial la rebaja de Ganancias para empresas.

El eje central de la modificación que se propone para la Ley de Glaciares es que transfiere de la Nación a las provincias la potestad de definir el “ambiente periglacial”, es decir, la zona de exclusión para la explotación de la minería. Allí anida el otro motivo por el que se postergó el tema: para varios senadores, ese cambio amerita una revisión más profunda que aún no se pudo hacer.

Ley de Glaciares: ¿por qué el Gobierno la posterga para después de la reforma laboral?

Tras la reunión que mantuvo Bullrich con los jefes de los bloques dialoguistas el martes, horas antes de presentar el pedido de sesión, en algunos despachos del Senado deslizaban que la nueva Ley de Glaciares “venía bien”. Sin embargo, fuentes del oficialismo reconocieron por lo bajo que todavía “no están los votos” para aprobarla.

En rigor, desde diciembre -cuando Milei convocó a las sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero y fijó la agenda- hasta hoy, todas las conversaciones entre la Casa Rosada, los gobernadores y el Senado se centraron en la reforma laboral. “De la Ley de Glaciares prácticamente no se habló, no se negoció nada en ninguno de los contactos que tuvieron hasta ahora”, confirmó a iProfesional un senador radical.

Por esa falta de conversación, el proyecto todavía tiene cabos sueltos que generan dudas en varios senadores. “Supongamos que un gobernador toma una medida para atraer inversiones mineras que afecta un cause de agua que pasa por otra provincia y la perjudica, ¿qué se hace en ese caso?”, graficó uno de ellos ante una consulta de este medio y agregó: “Hace falta algún marco de orden nacional”.

Además, el proyecto para modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue presentado por Milei a pedido de los gobernadores de provincias mineras como Catamarca, Mendoza y San Juan sin demasiado análisis, apenas como una parte más de la amplia negociación con los jefes provinciales para que apoyen su agenda en el Congreso.

Incluso en la Casa Rosada empezaron a deslizar en las últimas horas cierto temor a que, si se trataba la semana próxima junto a la reforma laboral y sin haber tenido un análisis más profundo en el Senado para llegar a un consenso, la nueva Ley de Glaciares saliera pero deformada respecto del texto original y con un impacto nulo en materia de inversiones mineras.

¿Qué plantea la reforma de la Ley de Glaciares?

Para el gobierno de Milei y también para las provincias mineras, la nueva Ley de Glaciares es una herramienta clave. La minería es una de las actividades con mayor potencial hoy en Argentina por la demanda de litio, uranio, oro y otros metales cuya demanda crece al ritmo de la transición energética y la revolución digital. La expectativa es atraer inversiones por unos u$s40.000 millones.

La intención de redefinir el “ambiente periglacial” para que las restricciones a la actividad minera se apliquen específicamente a las formaciones geológicas que cumplen una función hídrica relevante. Pero además, en una concesión a gobernadores aliados, el proyecto del Gobierno traslada esa facultad a las provincias.

De acuerdo al texto que ya tiene dictamen, la protección se centraría solo en las áreas que la autoridad provincial determine que contienen recursos hídricos “estratégicos” o “relevantes”. significativos, dejando sin resguardo a otros.

En ese marco, se elimina la prohibición absoluta de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de ambiente periglacial, dado que las provincias tendrán la facultad de actualizar el inventario de esas zonas y permitir la explotación en áreas que antes estaban protegidas. Las prohibiciones serán reemplazadas por estudios de impacto ambiental que también estarán a cargo de cada provincia.

Lógicamente, agrupaciones ambientalistas de distintas provincias rechazan el proyecto y se pusieron en estado de alerta. Advierten sobre un riesgo serio para las reservas de agua dulce y la eventual desprotección de áreas vitales para los cursos de agua.

La reforma laboral, con prioridad máxima en el Senado para la sesión

En ese contexto, Bullrich y los demás jefes de bloque también entienden que el debate sobre la reforma laboral por sí solo será complejo -sobre todo por las modificaciones que podría tener el proyecto directamente en el recinto- y llevará muchas horas. Sumarle la nueva Ley de Glaciares en este marco extendería aún más la sesión e incluso podría suponer algún riesgo para el tema que más les importa.

La sesión que ya está pedida para el 11 de febrero todavía no tiene horario definido, pero en el Senado estiman que empezará alrededor del mediodía y durará lo que sea necesario. El oficialismo cree que ya tiene algo más de 37 votos -la mayoría mínima requerida- para aprobar el proyecto de “modernización laboral” en general, pero la tensión está en la votación particular, capítulo por capítulo.

Allí genera ruido el capítulo impositivo que rebaja el Impuesto a las Ganancias para sociedades y que, según los gobernadores, les costará a las provincias alrededor de $1,5 billones. Otros cálculos hablan de $3 billones. Si bien la iniciativa tendrá retoques -que el oficialismo no quiere anticipar en detalle por ahora- el Gobierno quiere que sean mínimos y para ello necesita un acuerdo bien cerrado con los jefes provinciales para el día de la votación.

Bullrich remarcó ante la prensa que ya tienen “el 95% de los temas cerrados” para ir al recinto el próximo miércoles y aprobar la reforma laboral. “Vamos a llegar a un acuerdo clarito para que no haya más modificaciones en el recinto. El martes tiene que estar todo cocinado”, apuntó la jefa del bloque LLA en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado.

En ese contexto, el oficialismo y los aliados en el Senado decidieron dejar afuera la nueva Ley de Glaciares de la sesión para que toda la estrategia parlamentaria apunte a la aprobación de la reforma laboral y evitar así cualquier tipo de ruido o de desvío respecto del objetivo prioritario que fijó el gobierno de Javier Milei para estas sesiones extraordinarias.

Por Pablo Sieira-IProfesional