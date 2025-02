El gobierno nacional asegura que están los medios para combatir los incendios y acusa a grupos “seudomapuches” por iniciar el fuego

En medio del desastre en La Patagonia y Corrientes, Santiago Hardie, encargado de la coordinación por parte de Nación, conversó con TN. “Las provincias deben sumar sus recursos a la estrategia del Ejecutivo nacional”, dijo.

La Patagonia está en crisis por los incendios que no dan tregua y que ya consumieron más de 36 mil hectáreas. En Corrientes, el fuego arrasó otras 100 mil hectáreas. En ese contexto dramático, TN entrevistó a Santiago Hardie, Director Nacional de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad. Hardie es una de las personas que está detrás de la coordinación y de la estrategia de combate contra el fuego.

Para el funcionario, hay recursos suficientes para el operativo, aunque las condiciones meteorológicas complican la tarea. No asocia el descontrol de los incendios con la crisis climática, sino a “seudomapuches que quieren hacer daño”.

Además, analizó la necesidad de que las provincias refuercen sus medios para hacer frente al fuego y tengan políticas de ordenamientos de bosques.

¿Cuál es hoy la situación de los incendios en la Argentina?

En La Patagonia tenemos un incendio muy grande en La Magdalena en el Parque Nacional Lanin. Otro muy grande en Los Manzanos, en Nahuel Huapi, Río Negro. Ese incendio se fue extendiendo, hubo vientos muy complejos que reactivaron el fuego y empezó a llegar al Manso inferior. Después tenemos el incendio en el Cajón del Azul, conocido como El Bolsón, también en Río Negro. En Chubut, en El Pedregoso, ese está controlado y en Epuyén, que también está contenido. En Corrientes se pudieron contener varios de los focos, pero seguimos trabajando porque hay focos activos. Hubo en Entre Ríos, La Pampa y Catamarca. Hoy la situación de mayor gravedad está en la Patagonia.

Santiago Hardie, Director Nacional de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional. Foto: Ministerio de Seguridad

¿Por qué no se puede apagar el fuego?

Básicamente, porque la meteorología es muy compleja. Medios disponibles hay y están desde el primer día. Tenemos recursos humanos, de maquinaria, de autobomba. Pero hoy tenemos vientos fuertes, calor, poca humedad, mucho material combustible disponible y eso genera que los medios aéreos muchas veces no puedan volar o que no puedan entrar los brigadistas porque se les viene el viento encima y no pueden trabajar. Y mientras el fuego sigue quemando. No te podés confiar del fuego hasta que no extinguís completamente el incendio.

Mencionás todos factores ambientales y climáticos como agravantes del fuego, ¿lo asociás con la crisis climática global? ¿Con el calentamiento global?

No. Yo no lo vinculo con un tema del clima, yo hablo de la meteorología. Lo vinculo con que la gente prende fuego. Hay unos personajes seudomapuches que están prendiendo fuego. Trabajás en un lugar y te prenden en otro lado, saben el día que va a hacer viento. Hay una acción deliberada de hacer daño.

¿Por qué decís que son mapuches los responsables de los incendios?

Son seudomapuches. Hay mapuches tratando de apagar el fuego que no tienen nada que ver. Es un grupo que se autodefine como tal, tiene un líder que es Jones Huala que la semana pasada presentó un libro que se llama Entre rejas, antipoesía incendiaria. Él plantea la metodología del incendio como una forma de combatir. Él no sé si es mapuche, no sé si los que están ahí prendiendo son mapuches o están ideologizados o qué pretenden. Hay una cuestión de dinero también, hay un negocio

¿Cuál es el negocio?

El negocio es la extorsión. Le dicen a la gente ‘pagame o te prendo fuego’. Lamentablemente, para ellos, también hay un cambio de paradigma en la Argentina. Milei y Bullrich son muy claros al respecto: en la Argentina la única bandera es la nacional. Hubo un desalojo en el Parque Nacional Los Alerces en enero de gente que usurpaba tierras y a partir de ahí empezaron estos incendios

Pero solo para clarificar, ¿hay personas pseudo mapuches detenidas por ocasionar estos incendios?

Hubo varios detenidos. Yo estoy muy abocado a apagar el fuego, hay gente en el equipo abocada a la detención de personas y la seguridad. Pero además la Justicia es una puerta giratoria con la que hay que terminar.

Los incendios en Corrientes continúan devastando miles de hectáreas en medio de una severa sequía. (Foto: Gobierno de Corrientes).

Según los datos oficiales, el año pasado se subejecutó presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Este año figura una ejecución mínima en o que va del año en medio de esta crisis ¿por qué?

Lo del año pasado no te lo sé decir con precisión (NdR: el año pasado el área de Manejo del Fuego pertenecía a Ambiente). Quizás haya cosas que se estén terminando de pagar. Las partidas presupuestarias y la cuota y la dinámica de los incendios no tiene calendario. Y la temporada te queda en el medio de los dos años. El presupuesto hoy está, los medios aéreos están. Estamos recién iniciando el año, hay cuestiones administrativas que acomodar, pero el presupuesto está.

¿O sea no hay ni habrá faltantes de dinero o de medios aéreos?

No hay faltantes. Acumular recursos lleva tranquilidad, pero a veces no se pueden utilizar. Hay que ser muy técnicos en el despliegue. Los medios aéreos están. Están en Corrientes, en Neuquén, en Chubut y en Río Negro.

El Gobierno decidió comprar aviones de combate F16 a Dinamarca ¿no hacían falta antes que eso comprar más aviones hidrantes?

Voy a ser muy sincero. Es una discusión para dar con las provincias. La jurisdicción es de las provincias. Las provincias tienen que trabajar estos temas. Los recursos naturales son de las provincias y ley de Manejo del Fuego va en apoyo de las provincias. Salvo en Parques Nacionales que es jurisdicción nacional. La Nación aporta, pero las provincias deben mirar esto con otra proyección e incorporar también algún medio propio que sirva para el combate de medios forestales. Desde Nación hay medios aéreos disponibles. Muchas veces también se alquila, a veces conviene. Pero la Fuerza Aérea, el Ejército tienen sus medios que ponen a disposición. ¿Se podría comprar más? Podría ser, no lo sé. Pero hoy me parece también que es una discusión para llevarla a todos los niveles.

Este año, hace apenas unas pocas semanas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego pasó de estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, ¿este es un cambio positivo?

Es un cambio importante. Cuando vos tenés estos incendios forestales, lo que entra en juego es la seguridad de las personas, de la propiedad privada y también del ambiente, por supuesto. En Seguridad tenemos una mirada más global y una capacidad de respuesta mayor, de más eficiencia. Ambiente sigue teniendo una pata fundamental. Pero más allá de esto creo que hay que empezar a trabajar el tema ordenamiento territorial de bosques. Mucho de esto se podría prevenir en la medida en que las provincias hagan y actualicen sus ordenamientos territoriales. Hay que hacer un trabajo con la gente, hay propiedades que están muy cerca del bosque, que siempre se queman y que no deberían estar ahí. Tenés muchas provincias con terrenos tomados en lugares que se queman. Si vos construís una casa y tenés material combustible disponible rodeándola, es un problema, suben las posibilidades del fuego. Pero volviendo a la pregunta, es muy positivo que el manejo del fuego esté en Seguridad.

Un incendio arde detrás de una base de bomberos en Epuyén, en la región de la Patagonia argentina, el miércoles 15 de enero de 2025. (AP Foto/Euge Neme)

Hablás de políticas a largo plazo como el ordenamiento territorial, ¿cuál va a ser la línea de trabajo una vez que se apaguen estos incendios? ¿Se va a trabajar en prevención?

Hay que trabajar con las provincias. Hay que trabajar en estas cuestiones, pero es responsabilidad de las provincias. Hay que unir esfuerzos para hacer todo un trabajo de prevención. De trabajo, de ordenamiento, de mejora, de monitoreo.

Más allá que los fondos para la Ley de Bosques siempre fueron recortados, este gobierno los llevó al mínimo y desarticuló el Fondo Fiduciario de Bosques ¿No va eso en contra de las posibilidades de las provincias de controlar sus bosques y ordenarlos?

Mi experiencia es que esos recursos se envían y se pierden en el camino. No acuso a nadie, pero se pierden en nada. Acá hay que hacer política pública, eso no es plata, es decisión. Son las provincias mismas las que tienen que hacer esto, trabajar en el ordenamiento territorial. Gran parte de lo que hay que hacer es sentarse en una mesa y debatir. Incluso podemos charlas sobre los fondos para la Ley de Bosques.

El Presidente no se refirió a la situación en la Patagonia, ¿qué pensás de esto?

El Gobierno nacional está respondiendo a los incendios en los hechos, trabajando en el lugar. Bullrich se ha referido muchas veces al tema, está viajando a El Bolsón. No sé si el Presidente se refirió o no al tema, pero lo importante es lo que se hace. El Gobierno está trabajando en el lugar desde el día uno.

Por Agustina López-TN