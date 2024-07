Según el autor, los anuncios tienen un trasfondo fiscalista, debido a la futura caída de la recaudación del Impuesto PAIS

El gobierno acaba de sacar un comunicado anunciando desde Estados Unidos que tomará medidas para que el Banco Central (BCRA) intervenga en el mercado del Contado con Liquidación (CCL) de manera tal que las compras de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que resultan en emisión de pesos se compensen con rescates de pesos producto de ventas de dólares en el CCL que está aproximadamente un 50% más caro que el dólar oficial (la “brecha”).

Sobre esta política dicen que el gobierno piensa que va a secar la plaza de pesos y eso hará caer el dólar CCL.

No me queda claro si el BCRA venderá en el CCL todos los dólares que compra, sólo la diferencia entre los que compra y los que vende a importadores o simplemente los que se le da la gana después de acumular las Reservas que desea (algo que ya hizo el entonces ministro Sergio Massa tiempo atrás).

Hipótesis

Me parece como más probable la hipótesis de que esto implica que todas las Importaciones y ventas de divisas del BCRA ya no se harán por el MULC sino por el CCL. O sea que mientras previamente las compras de divisas pagaban el cambio oficial más 17,5%, ahora pagarán el cambio oficial más la brecha (50%). Esto tiene un trasfondo fiscalista ya que el Impuesto PAIS va a ser reducido 10 puntos en septiembre y eliminado en diciembre. De esta manera se lo reemplaza por un nuevo impuesto de 50% sin permiso del Congreso.

Otra posibilidad adicional es que el gobierno piense que este anuncio hará que se genere la expectativa de que este lunes haya una gran oferta de dólares del BCRA en el CCL y eso haga caer inicialmente el precio. La expectativa de caída en el valor del CCL induciría a los productores que están reteniendo a liquidar sus stocks y eso induciría una caída aun mayor, iniciándose un círculo virtuoso.

Yo creo que el gobierno está cantando Truco con dos cuatros y una sota.

Esta jugada mientras el equipo está en un Summer Camp de fin de semana en Sun Valley, en el estado norteamericano de Idaho, tiene sabor a manotón de ahogado.

Para sacar los pesos de circulación, el BCRA tiene que vender dólares. Eso implica menos Reservas (o sea más riesgo país) o menos Importaciones (o sea más recesión).

En momentos como estos es conveniente recordar la conocida frase “There is no such a thing as a Free Lunch”. En breve: no hay almuerzos gratis.

Por Carlos Rodríguez-Infobae