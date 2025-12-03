El Gobierno desplazó a Neiffert de la SIDE y designó a Cristian Auguadra

El cambio se anunció este martes por la noche a través de un comunicado de la Vocería presidencial. Quién es el nuevo jefe de los espías.



Tras haber aumentado considerablemente su Presupuesto, el Gobierno nacional anunció este martes por la noche la salida del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Ezequiel Auguadra en su lugar. Así lo confirmó un comunicado de Vocería presidencial.

En el comunicado oficial, el Gobierno explicó que el cambio en la titularidad de la SIDE se da “tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”. Con eso, “ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, afirmó en el comunicado.

“Esta fase inicial, encabezada por el Sr. Sergio Neiffert, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional”, asegura el documento, dado a conocer a las 23.22 del martes.

Finalmente, la designación fue oficializada en la madrugada del miércoles 3 a través del Boletín Oficial. “Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público Cristian Ezequiel Auguadra (DNI N° 21.438.180)”, indica la resolución firmada por Javier Milei y Manuel Adorni.

Auguadra, el nuevo Señor 5 con un Presupuesto ampliado

Auguadra, de quien se conoce poco públicamente, desembarcó en la SIDE en noviembre de 2024 en la División de Asuntos Internos (DAI) como inspector General. Una de las funciones a su cargo fue el control y supervisión de los fondos reservados.

El nuevo Señor 5 es contador público y “profesional con amplia trayectoria en auditoria, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública. Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, señaló la Vocería presidencial.

Hasta el momento conserva un perfil en la red social LinkedIn con el sello “Open to work”, utilizado por quienes se encuentran en búsqueda laboral. En su perfil señala que se recibió de contador en la Universidad de Morón y que trabajó por más de 30 años en Global Consultancy Services en tareas de asesoría fiscal, consultoría financiera y legal.

En la previa a la salida de Neiffert, Milei, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuso este lunes una partida extra de $26.117.900.000 destinada a la SIDE para lo que resta del año. La medida fue fuertemente cuestionada por la oposición a pesar de que el Gobierno justificó la asignación de recursos para el supuesto pago de salarios del personal, aunque aclaró que sólo 20.000.000.000 se utilizarán para eso.

