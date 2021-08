El Gobierno descontaría días de paro a los docentes

El ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, sostuvo que “siempre queremos dialogar pero hay dirigentes sindicales que no entienden la situación y caen en un capricho. Chubut está dentro de las 10 Provincias que mejor paga dentro de los cargos iniciales”.

En este sentido, Grazzini, cuestionó la medida de fuerza por 48 horas que desarrollan los Gremios docentes y no descartó que se realicen descuentos a los trabajadores.

El funcionario destacó que pese a la situación actual, “Chubut está dentro de las 10 Provincias que mejor paga dentro de los cargos iniciales a los trabajadores de la Educación”, afirmando que en el resto de las Provincias “con los aumentos dados todavía no logran el aumento salarial que tuvo el sector docente en Chubut en 2019”.

Es por ello que apuntó que “tenemos que entender que estamos saliendo de una crisis muy dura”, lamentando que se realicen medidas de fuerza cuando “el Gobierno siempre está dispuesto a dialogar y escuchar a las partes, para llegar con una mejora a todos los sectores y no solo a uno”.

Asimismo, aclaró que “en este momento debido al cuidado que estamos teniendo del equilibrio financiero logrado no podemos dar aumentos”, se adopte el paro.

“No entender la situación y caer en el capricho por enojo de algunos dirigentes, que militan otras cuestiones que aportar al sano juicio de entendernos; hace que inevitablemente se caiga en estos viejos métodos donde cuando uno no tiene o no puede, los perjudicados son los mismos, los chicos”, dijo.

En este marco, sentenció que si bien “el paro es constitucional, desde el Ejecutivo chubutense vamos a tomar medidas en cuanto a lo que corresponda en lo económico, porque vimos que el paro fue muy acotado, los índices no han sido altos”.

“Hay que hacer hincapié en los trabajadores que ponen la voluntad en sostener el sistema educativo, que entienden que estamos saliendo de una crisis y que dar los aumentos que se pretenden es llevar a la Provincia a una nueva crisis”, remarcó.

Finalmente, Grazzini concluyó que “el Gobierno tomará las medidas que deba tomar, porque siempre buscamos el diálogo pero no podemos dialogar una sola parte y que no haya entendimiento de la otra. No tenemos una máquina de generar fondos”.