El Gobierno del Chubut acordó un aumento salarial para los trabajadores de la salud

En la mesa paritaria se estableció un incremento en tres tramos. Además, se confirmó el pago del arancelamiento hospitalario para el mes próximo y se acordaron nuevas instancias técnicas para continuar avanzando en la recomposición del sector.

En el marco de las negociaciones paritarias que el Gobierno del Chubut viene llevando adelante con los distintos sectores de la Administración Pública, este martes por la tarde se alcanzó un acuerdo salarial con los gremios que representan a los trabajadores de la salud pública provincial.

El entendimiento fue rubricado con las entidades ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP, consolidando así un nuevo avance en la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. De esta manera, el acuerdo se inscribe en el marco de la recomposición progresiva que la Provincia viene implementando con todos los sectores, en un contexto económico nacional complejo.

El encuentro en cuestión se desarrolló en la sede de la Secretaría de Salud en Rawson y fue encabezado por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, acompañado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Salud, Sergio Wisky; y equipos técnicos de la cartera sanitaria. Por parte de los trabajadores participaron representantes de los gremios ATSA, ATE, UPCN, AGREMEDCh y SISAP.

El acuerdo alcanzado establece un incremento del 8% sobre el valor móvil del salario básico, a liquidarse en tres tramos durante los meses de mayo, junio y julio, tomando como base de cálculo el mes inmediato anterior.

Asimismo, la Secretaría de Salud confirmó que el pago del arancelamiento hospitalario se efectuará durante el mes de junio, comprometiéndose a su efectivización en el menor plazo posible.

Mesa técnica, nuevas paritarias y horas de guardia

En continuidad con la agenda de trabajo, las autoridades provinciales y los gremios acordaron la realización de una mesa técnica el próximo 18 de mayo a las 10 horas, en la que se abordarán temas vinculados al pase a planta del personal contratado.

Del mismo modo, se estableció una nueva convocatoria a paritarias convencionales para el mes de junio, con el objetivo de avanzar en el análisis y actualización de adicionales específicos del sector.

En lo referido a las horas de guardia, se definió que su revisión será tratada en el corto plazo, previa auditoría técnica de las prestaciones.

Por último, el secretario de Salud convocó a las entidades gremiales para el 14 de mayo a la firma del Texto Unificado del Convenio Colectivo de Salud, instancia en la que también se formalizará el ingreso de AGREMEDCh al mismo.