El Gobierno del Chubut acompaña activamente las Ferias del Libro en Rawson y Río Mayo

Desde la Subsecretaría de Cultura se continúa fortaleciendo la promoción de la lectura y la identidad.

El Gobierno del Chubut acompaña la realización de la tercera edición de la Feria Municipal del Libro en Rawson que se está desarrollando hasta este sábado 6 de septiembre, además de la 19° Feria del Libro de Río Mayo efectuada en coincidencia con el 80° Aniversario de la Biblioteca Pública “Martín Martinetti” de esa localidad.

La participación en ambos encuentros forma parte del trabajo integral que impulsa la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Subsecretaría de Cultura, para consolidar un Calendario de Ferias del Libro en Chubut.

En el acto de apertura de la Feria Municipal del Libro de Rawson, que se está llevando adelante en el Salón de Usos Múltiples que comparten las escuelas N°4 y N°752 estuvieron presentes el subsecretario de Cultura de la Provincia, Osvaldo Labastié; el intendente de Rawson Damián Biss y el secretario de Cultura municipal, Daniel Tamame; acompañados por el escritor nacional Roberto Moscoloni y la referente de la Biblioteca Nacional, Flavia Alguero.

Durante la ceremonia se rindió homenaje al escritor e ilustrador Juan Chaveta, recientemente fallecido, recordado por su célebre caricatura “Puro Pelo” además de haber participado en las anteriores ediciones de esta feria.

El evento cuenta con alrededor de 40 stands de instituciones y editoriales, y la presencia de 40 escritores, entre ellos cuatro invitados de otras provincias. La Subsecretaría de Cultura participa activamente con un espacio institucional en el que se presentan las propuestas del Fondo Editorial Provincial, el Archivo Histórico Provincial y una muestra didáctica de Paleo Arte destinada a los más chicos.

Lectura e identidad

El subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié, destacó que “el libro es un vehículo fundamental de la cultura. Por eso es una alegría inmensa ver cómo año a año crecen las ferias y se consolidan espacios de encuentro entre la comunidad y la lectura”.

En ese marco resaltó el mandato del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de trabajar en la construcción de ciudadanía desde la identidad y el sentido de pertenencia. “Estamos presentes en todas las Ferias del Libro de la provincia, no sólo con nuestro stand institucional, sino con propuestas que integran el trabajo del Ministerio de Educación y de la Biblioteca de la Legislatura, generando un vínculo permanente con cada visitante”, recalcó Labastié.

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, agradeció el acompañamiento de la Provincia y resaltó el crecimiento de la feria de su ciudad. “Hace dos años tomamos la decisión de que nuestra Ciudad Capital debía tener una Feria Municipal del Libro. Hoy ya transitamos la tercera edición con más color, más escritores y más stands, con la expectativa de que se convierta en una de las ferias más importantes de la provincia”.

Finalmente, se realizó un emotivo homenaje a Juan Chaveta, con palabras de Flavia Alguero y Roberto Moscoloni, quienes recordaron la sencillez, generosidad y huella cultural del artista.

Con estas acciones, el Gobierno del Chubut consolida un calendario anual de Ferias del Libro que, además de Rawson y Río Mayo, se extenderá a distintas localidades de la provincia, reafirmando el compromiso con la promoción de la lectura, la identidad cultural y la participación comunitaria.

Cronograma de actividades en Rawson

En la Feria Municipal del Libro de Rawson, la primera jornada contó con la presentación del dúo de viola y violín integrado por Anabel Tascón y Susana Quilaqueo, la charla “Arte Digital y los NFT” brindada por la Subsecretaría de Cultura del Chubut, y exposiciones de los escritores Roberto Moscoloni, Laura Alonso, Jorge Alberto Baudés, Nicolás Seoane, NRG Energy, Margarita Borsella, Ricardo Emilio Nassif, Carolina Aguirre López, Daniel Rodríguez Cardozo y Donald Thomas.

Este viernes es el turno de la presentación de escritores como Roberto Moscoloni, Gonzalo Quispe, Fernando Coronado, Corina del Carmen Carrizo, Emilia Alvarado, Jorge Alberto Baudés, Ana Mariel Weinstock, Pablo Corral, Marcela María Guilligan, Sergio Pravaz, Mauricio Soler y César Julián Mussi, además de una charla de la Subsecretaría de Cultura sobre el Archivo Histórico Provincial.

En tanto, este sábado 6, último día de la feria, habrá presentaciones de Candelaria Montoya Bellón, Ana Laura Ardiles, Valeria Morón, la “Mesa Rawson” con Patricia Lorenzo, Claudio Stessens, Sergio Facundo Orozco, Jeanette Roldán y Leonardo González, además de Sebastián Pérez Parry, Pablo Miguel Pecorelli, Ariel Juan Testino, Gabriel Kaless, María Alba Zampini junto al ISFA 805, la Escuela N°4 y Marlene Umaña.

También se realizará la charla “La lección de la Mariposa” de la Subsecretaría de Cultura, y el cierre estará a cargo de la Orquesta Típica “Enriqueta Lucero”.

Cronograma de actividades Feria del Libro Río Mayo

En Río Mayo, se desarrolla desde este viernes 5 al 7 de septiembre la 19° edición de la Feria del Libro en la Escuela Secundaria N°706, con la participación de la Subsecretaría de Cultura del Chubut, el Ministerio de Educación y el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).

El stand provincial cuenta con material del Fondo Editorial y actividades lúdicas de lectura coordinadas por Laura Cassariego, quien además brinda dos talleres: “Lectura en voz alta”, dirigido a docentes, jóvenes, adultos, personal de salud y centros comunitarios, y “Qué hacemos con la poesía”, un taller de susurradores para niños y niñas.

A ello se suma la capacitación “Introducción a la catalogación y recuperación de libros en bibliotecas”, dictada por la técnica bibliotecaria Soledad Carrimán.