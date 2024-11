El Gobierno deja de cobrar parte del Impuesto PAIS y se abaratan importaciones

Pese a que la gestión libertaria eliminará el tributo a fin de año, ARCA adelantó que dejó de percibir el 95% de lo que ingresaba por Aduana

ARCA, ex AFIP, informó este lunes que dejó de percibir el 95% del ingreso correspondiente al Impuesto PAIS por compras al exterior. Pese a que el Gobierno recién eliminará el tributo a fines de diciembre de este año, desde el organismo recaudador indicaron que ya se dejó de cobrar el 95% del monto que ingresaba por adelantado de los productos que pasan por la Aduana.

Así lo confirmó ARCA en un comunicado, aunque —vale aclarar— la medida se publicará recién este martes en el Boletín Oficial.

Baja el Impuesto PAIS y las importaciones serán más baratas

En otras palabras, el hecho imponible del impuesto es el acceso al mercado de cambios. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se abonar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, Aduana ya no hace la retención (95%), porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.

De este modo, ratificaron que dictarán una resolución general —con vigencia desde las 0 horas de hoy— mediante la cual dejará sin efecto la obligación del pago a cuenta del 95% del impuesto país para las importaciones.

“Esta medida contempla el plazo establecido por el BCRA para el acceso al Mercado de Cambios (30 días) y la fecha de vigencia del Impuesto PAÍS. En consecuencia, para los despachos de importación oficializados desde hoy, no se debe realizar el pago a cuenta del Impuesto PAÍS. La norma se publicará mañana en el Boletín Oficial”, detallaron en un comunicado.

De este modo, para algunas empresas, el dólar importador ya cotiza en alrededor de $1.000.

Sobre el dólar tarjeta, no habrá cambios hasta que el Impuesto PAIS deje de estar vigente.

Chau Impuesto PAIS: cómo queda el precio del dólar tarjeta

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el fin del Impuesto PAIS. Esta decisión repercute directamente en el valor del dólar tarjeta, al dólar ahorro y otros tipos de gastos en moneda extranjera.

El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) es un tributo que el Gobierno creó sobre algunas operaciones en moneda extranjera. El objetivo principal de esta medida es desalentar la salida de dólares del país y así reducir la presión sobre las reservas del BCRA, además de fomentar el consumo interno.

Este tipo de impuesto se aplica en:

Compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior: sea para adquirir bienes o servicios.

Compras de pasajes aéreos y paquetes turísticos al exterior.

El pasado 15 de noviembre, el dólar mayorista cerró a $1.002,50 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Este valor sirvió de referencia para el mercado cambiario oficial. Por su parte, la cotización minorista para la venta en el Banco Nación, valor utilizado como base para calcular los recargos aplicados al dólar turista y otras operaciones, cerró ese día a $1.022.

Con este valor minorista, el llamado dólar tarjeta o dólar turista, que incluye un recargo del 30% por el Impuesto PAIS y otro 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, alcanzó los $1.635,20. Sin embargo, esto cambiará próximamente debido a la eliminación del Impuesto PAIS, que ocurrirá el 31 de diciembre.

Desde esa fecha, el recargo aplicado al dólar tarjeta disminuirá al 30%, correspondiente únicamente al adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

La decisión de no renovar el Impuesto PAIS tiene un efecto directo en el precio del dólar tarjeta. Esta estrategia del Ministerio de Economía recorta significativamente la cotización de base.

El precio del dólar tarjeta se calcula a partir del valor del dólar oficial, más el Impuesto PAIS (30%) y el impuesto a las Ganancias (30%). Con esta medida, el dólar tarjeta solo percibe el último tributo. Es decir, hay un recorte de 60% a 30% de recargo sobre el dólar tarjeta.

Los 30 puntos porcentuales de ahorro será en términos prácticos del 18,75% al pasarse de un sobrecargo de 60% a uno de 30% (130/160 x 100 -100= 18,75) en el caso de recurrir al pago en moneda extranjera con tarjeta de crédito o contratar servicios nominados también en otro signo monetario por medios electrónicos.

La medida afecta directamente sobre las personas que hacen transacciones en moneda extranjera. Le da mayor rienda a la posibilidad de viajar al exterior, hace más financiables los consumos con tarjetas de crédito y débito en operaciones internacionales. Esto podría estimular la demanda de servicios turísticos y bienes importados. Otra de las consecuencias directas de la eliminación del Impuesto PAIS es el aumento de suscripciones a plataformas de streaming internacionales.

Si bien el precio del dólar tarjeta disminuirá a partir del 23 de diciembre, sigue vigente el cepo cambiario y la restricción a comprar no más de 200 dólares por persona.

