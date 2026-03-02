El Gobierno de Venezuela liberó al gendarme argentino Nahuel Gallo por una gestión de la AFA

Tapia le dio una sorpresa al gobierno de Milei

El diálogo entre Argentina y Venezuela que derivó en la liberación de Gallo ocurrió por medio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de gestiones entre Claudio “Chiqui” Tapia y Jorge Giménez, presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana.

Tres meses de gestiones discretas entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dieron lugar este domingo a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, en una operación inédita ya que los dirigentes del fútbol argentino lo trasladaron en un vuelo privado hacia Buenos Aires.

No fue un comunicado del Gobierno, sino uno de la AFA, el que anunció que Gallo, quien fue detenido hace casi 16 meses tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia, había sido liberado.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.



Gracias a todos por estar pendientes. — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026

Poco después informaba de ese hecho su esposa, María Alexandra Gómez, quien reconocía que había hablado con él por teléfono ya como hombre libre.

Las gestiones para liberar al gendarme fueron fruto del vínculo entre los presidentes de la AFA y la FVF, Claudio Tapia y Jorge Giménez, respectivamente, quienes habrían comenzado a acercar posiciones sobre este asunto al inicio del torneo Sudamericano Sub-20, a comienzos de 2025, en Venezuela, dijeron a EFE fuentes de la AFA.

La información sobre la liberación del argentino llegó primero por la AFA que por el Gobierno de Javier Milei.

Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas desde la llegada de Milei al Ejecutivo, a fines de 2023.

La AFA, artífice del traslado de Gallo a Buenos Aires, agradeció al Gobierno venezolano por la liberación, pero el canciller argentino, Pablo Quirno, reconoció las tareas diplomáticas a Estados Unidos e Italia, sin mencionar a la Asociación de Fútbol Argentino.

Esta sorprendente resolución del caso transcurre en medio de una gran conflictividad política y judicial entre el Gobierno de Milei y la AFA, con Claudio Tapia en el centro de la escena por acusaciones judiciales y mediáticas en su contra incentivadas por el Gobierno nacional.

La sombra de las SAD

Los cortocircuitos entre el Gobierno y la AFA comenzaron a inicios de 2024 por la intención de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes, cuya propiedad la tienen los socios.

Tras hacerse pública la liberación, Tapia escribió en la red social de X: “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL. Hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”.

“El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”, añadió el presidente de la AFA.

Claudio Tapia había requerido a la Justicia permiso para viajar a Venezuela este fin de semana por una invitación de la FVF en su rol de vicepresidente de la Conmebol, pero fue denegada.

De haber viajado, Tapia hubiera regresado junto a Gallo al país, una imagen de difícil degestión para el Gobierno de Milei.

