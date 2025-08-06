El Gobierno avanza a buen ritmo con la construcción del Módulo Espejo de Monitoreo en Trelew

La obra presenta un avance cercano al 50% y se está ejecutando en inmediaciones del Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”.

Con el objetivo de aumentar la eficiencia y eficacia a la hora de abordar las problemáticas de seguridad en Trelew, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres avanza en Trelew con la construcción de un nuevo Centro de Monitoreo, una obra que ya presenta un avance cercano al 50%.

Con una inversión de 379 millones y un plazo de ejecución de 120 días, el nuevo espacio destinado a mejorar la seguridad se está ejecutando en la intersección entre la Avenida De los Trabajadores, Avenida Fontana y Lewis Jones, en inmediaciones al remozado Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”.

Entre otras funciones, el nuevo Centro de Monitoreo permitirá bajar el porcentaje de delincuencia, controlar el casco céntrico, los accesos y las zonas periurbanas.

Características de la obra

La superficie total del edificio rondará los 150 metros cuadrados, e incluirá oficinas, lockers, sala de refrigerio, baño, oficina técnica, sala de racks y sala de máquinas con acceso desde el exterior sobre la Avenida De los Trabajadores.

Desde la Secretaría de Infraestructura de la Provincia se detalló además que el sistema constructivo consta de estructura de perfilería metálica, aislación acústica ejecutada en espuma de poliuretano, mientras que el interior tiene un acabado en placas de yeso y el exterior OSB y revestimiento EIF o chapa acanalada en techos. Este sistema ofrece ventajas en cuanto a los tiempos de obra, bajo peso y eficiencia energética.

Actualmente, se trabaja en el armado de estructura general integrada y panelería de cerramiento externo y, en paralelo, se realizan tareas de conexión de servicios.