El Gobierno apunta a las provincias beneficiadas por el acuerdo con EE.UU. y mete presión en el Congreso

La mayor exportación de carne y la baja de aranceles impactará en distritos específicos. La Casa Rosada ya lo usa para presionar a gobernadores

El gobierno de Javier Milei no descarta que el acuerdo comercial con Estados Unidos se empiece a discutir en el Congreso recién en marzo, pero ya manda señales a los gobernadores para empezar a juntar los votos, al señalar públicamente una por una a las provincias que más se beneficiarían por este pacto, con una presión adicional para el bonaerense Axel Kicillof.

A pocas horas de haber de se confirmara oficialmente la firma del acuerdo y su inminente envío al Congreso para ser ratificado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno dieron una conferencia de prensa en Casa Rosada donde brindaron detalles del acuerdo y celebraron el fortalecimiento de la relación bilateral con la potencia norteamericana.

Los funcionarios reiteraron que el acuerdo deberá pasar por el Congreso. Al ser consultado sobre si el texto del pacto comercial se incluirá en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, Adorni no descartó esa posibilidad pero aclaró que también podría ser “uno de los primeros proyectos que se envíen en marzo”.

Igualmente, al poner de relieve que el acuerdo implica “un nuevo y enorme mercado” para las empresas argentinas, las cuales tendrán acceso preferencial a un universo de “más de 340 millones” de consumidores, los funcionarios empezaron a mirar a los gobernadores, dueños de los votos que el oficialismo necesita en la Cámara de Diputados y el Senado.

Acuerdo con EE.UU.: ¿qué provincias serán las más beneficiadas, según el Gobierno?

En ese sentido, el jefe de Gabinete destacó que “gracias a la apertura ganadera recíproca” con Estados Unidos -que implica un aumento de la cuota de carne bovina argentina de 20.000 a 100.000 toneladas- la Argentina podría “quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como, por ejemplo, Buenos Aires”.

La mención del complejo ganadero es lógica porque se trata de uno de los puntos más importantes del acuerdo comercial para la Argentina, pero el subrayado sobre la provincia fue un claro mensaje a los diputados y senadores nacionales de Buenos Aires y tirón de orejas para el gobernador Axel Kicillof, uno de los más enfrentados con la administración de Milei.

De forma similar, Adorni destacó que el pacto bilateral también implica que “Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias” a los Estados Unidos.

En la misma línea, destacó que la apertura del mercado estadounidense “a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita exportaciones de alto valor agregado” y beneficia “directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe”, en tanto que “provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca” también se verán beneficiadas.

“Es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos de este país. Además consolida nuestra posición de liderazgo nacional. Argentina le está mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio y no del estatismo proteccionista en el que estuvimos sumergidos al extremo”, agregó Adorni.

Tras ese señalamiento, el jefe de Gabinete remarcó a modo de cierre que el acuerdo tendrá que ser ratificado en el Congreso “donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos”.

La sutil presión del Gobierno para que el Congreso apruebe el acuerdo con EE.UU.

La enumeración de provincias que hizo el jefe de Gabinete pareció funcionar más como una primera presión a los gobernadores de cara al futuro tratamiento del acuerdo con EE.UU. en el Congreso, que al mero interés en detallar sus alcances en materia de exportaciones.

Y es que los legisladores alineados con gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe) suelen oscilar en sus posiciones frente a las iniciativas del oficialismo, mientras que otros como Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta) o Raúl Jalil (Catamarca) acostumbran negociar tema por tema con la Casa Rosada.

La exposición concreta de los eventuales beneficios del acuerdo para cada provincia podría generar que, llegado el momento, los gobernadores se sientan casi obligados a respaldar el proyecto en el Congreso por la presión de las empresas y sectores cuya actividad es fundamental para sus economías locales.

Así, el Gobierno se anticipa al debate parlamentario sobre el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos aunque todavía no esté claro cuándo empezará. Al respecto, Adorni señaló: “Estamos terminando de analizarlo, porque estamos en el proceso de traducciones de determinados tecnicismos. Si los tiempos acompañan será enviado en extraordinarias y si no será de los primeros proyectos que enviaremos en marzo”.

Los detalles sobre la puesta en marcha del acuerdo: ¿cuánto influye la ratificación del Congreso?

No obstante, Quirno dio precisiones que hasta ahora no se conocían respecto de cómo influirá la votación del Congreso en la puesta en marcha del acuerdo comercial. Uno de los puntos que necesita aprobación partlamentaria sí o sí de acuerdo a fuentes que participaron de todo el proceso es la adopción de tratados internacionales en materia de protección de propiedad intelectual.

Esta fue una condición excluyente que puso el gobierno de Donald Trump para la firma del convenio y que Milei aceptó. Pero Quirno explicó que “el acuerdo en sí tiene varias disposiciones que son de vigencia cuasi inmediata” porque dependen de resoluciones y decretos del Ejecutivo y precisó que “eso incluye parte del capítulo de patentes”.

De esta forma, se necesitaría la aprobación del Congreso para que Argentina adhiera a determinados tratados internacionales, en los términos que planteó Estados Unidos, pero la puesta en marcha de otras medidas efectivas en materia de patentes y propiedad intelectual podría darse sin esperar a la votación del Congreso.

Respecto de la apertura a las exportaciones de carne argentina, Quirno indicó que para su activación “falta una decisión final de los Estados Unidos que va a ser hecha en el corto plazo”. El canciller señaló que son “optimistas en que va a ocurrir muy pronto” y que “la ventana de exportación se activa muy rápidamente”.

El escenario en el Congreso para el acuerdo con EE.UU.

De cualquier forma, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos deberá pasar por el Congreso en busca de su ratificación. El cuadro parlamentario actual sugiere dificultades para que pueda ser tratado antes de marzo.

En el temario de las sesiones extraordinarias que Milei convocó del 2 al 27 de febrero están la reforma laboral, que se votará el próximo miércoles en el Senado, y la nueva ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y que Diputados prevé llevar al recinto al otro día. Ambos temas se cruzarán de una Cámara a la otra en caso de ser aprobados.

A eso se le suma el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que también fue incluido en el temario y que ingresó el último jueves a la Cámara de Diputados, en medio del anuncio sobre el convenio con Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, Quirno también remarcó que también es importante que se apruebe durante las extraordinarias ese otro convenio, porque contiene “cláusulas tales que la aprobación de uno de los países del Mercosur permite la activación provisional del acuerdo UE-Mercosur”.

El tema podría empezar a ser abordado por los diputados en la segunda quincena de febrero, aunque su debate se vería superpuesto con el de la reforma laboral en caso de que el Senado le dé media sanción el 11 de febrero, como busca el Gobierno.

La agenda del Congreso se ve así sobrecargada incluso para llegar a aprobar todo lo que Milei ya incluyó en el temario de extraordinarias. Si también se sumara el acuerdo comercial con EE.UU. el oficialismo tendría que ordenar cuidadosamente las prioridades de su agenda, con un detalle que hace todo aún más difícil: el 16 y 17 de febrero es feriado por carnaval.

Por el momento, el gobierno de Javier Milei se enfoca en resaltar la importancia “histórica” del acuerdo comercial con Estados Unidos mientras señala los beneficios que percibirían las provincias a partir de su puesta en marcha, con la mira puesta en conseguir el apoyo de los gobernadores y sus legisladores para cuando el tema se trate en el Congreso, ya sea este mes o el siguiente.

Por Pablo Sieira-IProfesional