El gobernador de Salta se hizo una rinoscopía en vivo

El mandatario provincial se realizó el estudio médico junto al vicegobernador Antonio Marocco. El análisis responde a una reciente disposición impulsada por el propio Gustavo Sáenz que busca transparencia e idoneidad dentro de los tres poderes del Estado en Salta.

Este miércoles, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su vicegobernador Antonio Marocco se realizaron una rinoscopía en tiempo real durante una actividad institucional desarrollada en la Casa de Gobierno provincial.

La práctica médica se encuadró en una reciente disposición provincial que establece la obligatoriedad de controles toxicológicos para los funcionarios pertenecientes a los tres poderes del Estado salteño, con el objetivo de formalizar criterios de idoneidad y transparencia en el desempeño de cargos públicos.

El estudio se llevó a cabo en el marco del lanzamiento del Hospital Público Digital SAFESA, un sistema que centraliza y digitaliza la información clínica de pacientes atendidos en distintos establecimientos sanitarios de la provincia de Salta.

Conocido el resultado negativo del examen, el mandatario provincial expresó “impecable” y convocó públicamente a legisladores, jefes comunales y demás autoridades a someterse a una rinoscopía como señal de compromiso institucional ante la ciudadanía.

El decreto que regula los controles toxicológicos en Salta

La realización del examen se vinculó con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 32/2026, rubricado por el propio Gustavo Sáenz, que fija la obligatoriedad de los controles para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, bajo pautas estrictas de confidencialidad, derecho a contraprueba y protección de datos personales.

El texto normativo también prevé que la negativa injustificada a realizar los análisis habilita la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, según lo establecido en la legislación vigente.

En tanto, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, brindó precisiones sobre el desarrollo del sistema SAFESA. Indicó que la plataforma ya funciona en modalidad piloto en Cerrillos y La Merced, y calculó que su despliegue completo en toda la provincia demandará un plazo estimado de entre seis meses y un año.

