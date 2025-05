El gobernador de Río Negro criticó el plan para sacar los dólares del colchón: “No se preocupa por el interior”

Alberto Weretilneck criticó a la administración de Javier Milei y preguntó “cómo hacer para no caer en una ilegalidad” con el Plan de Reparación Histórica de Ahorro de los Argentinos presentado por el Ejecutivo nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei pocas horas después de haberse reunido virtualmente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el virtual blanqueo propuesto por la administración libertaria.

“Es el peor momento del vínculo”, disparó el mandatario rionegrino en diálogo con Canal 10 de su provincia sobre la relación de los gobernadores con el Gobierno libertario y advirtió que está preparando una presentación judicial por las obras nacionales paralizadas por el Ejecutivo nacional.

Durante la entrevista, el gobernador de Río Negro sostuvo que el Gobierno “no entiende, no conoce y ni se preocupa de los temas que vivimos en el Interior del país” y añadió: “Los problemas, sean públicos y privados, tienen que ser abordados y resueltos por los rionegrinos”.

Weretilneck habló sobre el pedido de adhesión de Caputo y Francos al Plan de Reparación Histórica de Ahorro de los Argentinos, particularmente sobre el punto que solicita que los patrimonios no declarados no sean alcanzados por Ingresos Brutos.

“El planteo de los gobernadores fue ese, cómo hacer para no caer en una ilegalidad. Por ejemplo, en el blanqueo de Nación se cumplió con una adhesión de las provincias a la ley nacional que permitió no cobrar. Ahora no, por eso, se quedó seguir discutiendo”, explicó.

En la reunión virtual, encabezada por el titular de la cartera de Economía y el jefe de Gabinete y promovida por el Gobierno, también estuvo presente, por el Ejecutivo nacional, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el titular de ARCA, Juan Pazo.

El mandatario rionegrino fue incluido en el primer grupo que se reunió con los funcionarios, junto a los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y el ministro de Economía tucumano. En un segundo grupo se sumaron los representantes de Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza, San Juan, San Luis, Entre Ríos y Córdoba.

Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, de La Pampa, el formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela, considerados los opositores más duros al Gobierno, no participaron del encuentro. De la misma manera, no hubo representantes de Tierra del Fuego, Santa cruz, Sante Fe ni la Ciudad de Buenos Aires.

Weretilneck, quien calificó a la propuesta del “blanqueo” como un “problema”, también remarcó las diferencias con la administración libertaria y anticipó que está preparando presentaciones judiciales a raíz de la paralización de las obras en las rutas 22 y 151.

“No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos, ya sea en la Ruta 22 o en la 151. Entonces, lo que lo que estamos planteando concretamente es una definición al respecto”, reprochó el funcionario rionegrino.

Por último, puso de ejemplo lo sucedido con la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, y concluyó que “es muy probable que entre el sector privado y el sector público, ya sean intendentes o Gobierno provincial” avancen a través de “acciones legales”.

Fuente: Perfil