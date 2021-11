El G20 cerró con acuerdos mínimos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados

La segunda y última jornada de la cumbre del G20 en Roma cerró este 31 de octubre con el sin sabor de avanzar poco en acuerdos sobre la urgencia climática y mucho por hacer en la COP26 en Glasgow. Casi la mitad de los integrantes no se plegó a las medidas de reducción de carbono. El sábado, el encuentro alcanzó un pacto sobre la fiscalidad global de las multinacionales y el compromiso de compartir vacunas contra el Covid-19, para apalear la pandemia en los países de más bajos ingresos.

Con el lanzamiento de la moneda en la Fontana di Trevi comenzó el segundo y último día de la Cumbre del G20 en Roma. Las miradas del mundo estaban sobre los líderes de las 20 principales economías para que lleguen a acuerdos que puedan mitigar la gran crisis mundial: la emergencia climática.

La prensa italiana reportó que a las 11:40 hora local, el grupo de los 20 –a su vez las naciones más contaminantes del planeta–, confirmaron el pacto para mantener el aumento de la temperatura del planeta a un máximo de 1,5 grados Celsius. Fuentes diplomáticas subrayaron que la “diversidad” se tuvo en cuenta en las posiciones de algunos países, como India, China e Indonesia.

Los dirigentes políticos pidieron acciones “significativas y efectivas” para lograrlo, según un comunicado final visto por Reuters este domingo antes de su publicación.

Se trata de uno de los objetivos contemplados en el Acuerdo de París de 2015 y meta que los expertos señalan como básica para evitar nuevos desastres climáticos.

Empero, luego de dificultosas tratativas nocturnas, solamente pudieron arribar a un compromiso mínimo, del que casi la mitad de los países no aseguró sumarse al objetivo de descarbonización en 2050, como marca el Acuerdo de París.

El primer ministro británico Boris Johnson admitió “progresos razonables”, pero se sinceró al asegurar que no son suficientes. “Solo doce miembros del G20 se comprometieron a alcanzar las cero emisiones netas en 2050”, sentenció. Y arremetió al decir que “los países con mayor responsabilidad en las emisiones no están asumiendo la parte justa del trabajo”.

