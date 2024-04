El futuro incierto de Nicolás Valentini: de ser convocado a la Selección a no ser citado para jugar en Boca

El marcador central no llegó a un acuerdo para extender su vínculo que finaliza este año. Por eso, desde el Xeneize tomaron una fuerte medida. Los detalles.

Boca recibe a Godoy Cruz por la fecha 14 de la Copa de la Liga. El Xeneize tiene la mente puesta en la clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, le apareció un problema con Nicolás Valentini. Todavía no hay un acuerdo con el defensor para renovar su contrato y desde el club tomaron una fuerte medida que comenzará desde el encuentro ante los mendocinos.

Valentini, a base de buenos rendimientos, se ganó un lugar en la Selección argentina sub-23 de Javier Macherano y tiene serias chances de disputar los Juegos Olímpicos París 2024, además Lionel Scaloni lo citó para la gira de la Albiceleste por Estados Unidos. Sin embargo, tras volver al Xeneize y ser titular en el último encuentro ante Estudiantes, su situación en el club no es la mejor.

Nicolás Valentini estaría en conflicto con Boca para renovar su contrato. (Foto: nicoovalentini/IG)

Según pudo averiguar TN, los contactos entre Boca y Valentini comenzaron hace algún tiempo y desde el Xeneize hicieron una propuesta que creen que es acorde al lugar que tiene el defensor central en el actual plantel. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Por esa razón, el Consejo de Fútbol decidieron que no juegue más si no renueva el contrato. La medida se la comunicaron a Diego Martínez y por eso no fue convocado para encuentro clave ante Godoy Cruz de este martes.

La lista de convocados de Boca para el partido ante Godoy Cruz

Nicolás Valentini no fue convocado para el partido ante Godoy Cruz. (Foto: Prensa Boca)

La palabra de Valentini sobre su renovación

Valentini tuvo su primera convocatoria a Selección, para reemplazar a Marcos Senesi, para la fecha FIFA de marzo en la que el conjunto de Scaloni venció a El Salvador y Costa Rica y al regresar al país, el zaguero se refirió a su continuidad en Boca. “Estamos hablando, esperemos que se pueda dar todo”, expresó en TyC Sports.