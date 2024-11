El fundador de LLA pegó un portazo y denunció que el Gobierno es una “casta”

El legislador porteño Eugenio Casielles había sido el armador de la primera alianza libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, en 2021

Cuando expiraba la cuarentena del Covid, en diciembre de 2020, el entonces panelista Javier Milei, que era furor en los programas de televisión, le confió a un amigo: “Me voy a lanzar a la política. Me están armando el partido unos peronistas no K”. Ese amigo le preguntó: “¿Quiénes son?”. El economista respondió: “Eugenio Casielles y su gente”. Casielles era un casi desconocido operador todoterreno del peronismo; ahora es legislador porteño y pegó un portazo a LLA denunciando “autoritarismo, falta de libertad y casta”.

En el fin de semana largo, el legislador hizo pública su decisión. Casielles era jefe político del legislador porteño Ramiro Marra desde que ambos militaban junto a Marco Lavagna con el ex intendente de Tigre Sergio Massa hasta 2018. En 2019 todos formaron el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Roberto Lavagna, de Consenso Federal.

“No hay libertad de nada, el Gobierno es puro autoritarismo, ningún dirigente puede expresarse ni opinar de nada. Además, Milei decía que venía a combatir a la ‘casta’ y están todos en el Gobierno”, dijo Eugenio Casielles a iProfesional.

Según Eugenio Casielles, hay varios ministros “casta” en el Gobierno

Cuando se refiere a “la casta”, el legislador porteño se refiere a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzzennegger; de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, entre otros.

“Me voy por cuestiones de falta de coincidencia ideológica con esos dirigentes y con las políticas, no por peleas de poder”, dijo Casielles, que fue reelegido en la Legislatura porteña en 2023 con el sello de La Libertad Avanza, pero en 2019 había sido elegido por el sello lavagnista de Consenso Federal.

Casielles era íntimo amigo de Marra y si bien ambos mantienen la relación en buenos términos, Marra se quedará en el bloque de LLA en la Legislatura porteña, aunque totalmente relegado del poder de la Casa Rosada. Los tres siguen su amistad con Marco Lavagna, director del Indec desde que Massa lo designó en 2019 cuando era el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Massa repatrió a Marco Lavagna que se había ido con Cassielles y Marra al lavagnismo.

Todos ellos integraron la lista de Lavagna en 2019. Marco Lavagna no logró ser elegido como diputado nacional; Ramiro Marra tampoco como senador nacional. El único que ingresó en la Legislatura porteña fue Casielles.

Por eso, cuando Milei desembarcó en la política, Casielles se ofreció (algunos dicen, a instancias de Massa, él lo niega) a armarle la alianza La Libertad Avanza, con la única condición de que Marra fuera candidato a legislador porteño. Milei encabezaba la lista de diputados nacionales junto con Victoria Villarruel, ahora vicepresidenta.

Ramiro Marra y Victoria Villarruel habrían sido desplazados por Karina Milei

Curiosidades del mundo libertario: Casielles, Marra y Villarruel fueron desplazados del entorno de Milei progresivamente por la gran hermana del Presidente, Karina Milei. Si bien Casielles dice que se aleja por diferencias de políticas y de “casta”, lo cierto es que Karina Milei los echó a todos ellos de Las Fuerzas del Cielo mucho antes que ahora, al igual que al senador provincial Carlos Kikuchi y a la diputada nacional Marcela Pagano, entre otros.

Como fundador de LLA en CABA, Casielles se movió como pez en el agua. Es un avezado operador político y consiguió partidos distritales para conformar una alianza electoral: esos sellos de goma eran UNITE, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Partido de los Jubilados.

Con ese tinglado, Milei se presentó en las elecciones de octubre de 2021 y salió elegido diputado nacional con el 17% de los votos porteños. Marra consiguió ser legislador y conformó una banca con su amigo Casielles, que fue reelegido en 2023. Pero Karina Milei hizo estragos en el bloque y designó a Pilar Ramirez como jefa de bloque junto a otros tres legisladores y rompió LLA. Marra y Casielles quedaron relegados junto a cuatro más. Pilar Ramirez es ahora la presidenta de LLA en la Ciudad y enemiga acérrima del gobierno porteño de Jorge Macri.

Casielles y Marra tienen mejor relación con el jefe de gobierno porteño. “La opinión de los demás no importa en el Gobierno, hay mucho autoritarismo y no hay libertad de pensamiento”, señala Casielles, ahora retirado de LLA y tras lanzar su nuevo bloque y espacio político “Transformación“.

En pleno armado de LLA entre 2020 y 2021, Casielles y Marra tuvieron reuniones en la Casa Rosada con funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, tal como informó el 30 de septiembre de 2023 iProfesional. Esas reuniones abonaron las teorías del pacto Milei-Massa, a quienes Marra y Casielles habían ayudado y asesorado hasta 2018.

En estas horas se produjo la ruptura con Javier Milei

“Esto no fue una medida de un día para el otro. Venimos con un camino empinado en LLA, donde cada día son menos los puntos en común que teníamos, muchas diferencias y planteamos lo que creemos que es una opción superadora, sobre muchas cosas que se hablaron cuando se fundó LLA y no se cumplieron”, dijo Casielles en una entrevista en La Previa en Modo Fontevecchia.

“Se llama ‘La Libertad Avanza‘, un espacio donde se defendía la libertad y hoy en el espacio no hay ninguna libertad. No hay libertad de opinión, no hay libertad de acción, no hay libertad de nada. Es completamente verticalista y la opinión de los demás no importa. Difícil hacer política y aportar en un espacio donde no se puede opinar”, dijo.

El legislador porteño lanzó su nuevo partido “Transformación” en el Teatro Regina del barrio porteño de Chacarita. “Hoy el espacio solo sirve para levantar la mano y votar”, dijo Casielles. “No estoy para eso, me involucré en política para poder transformar”.

“Después se instaló el concepto de la casta, que el ajuste lo iba a pagar la casta y la lucha era contra la casta. Hoy mirás el gabinete y está Patricia Bullrich, está (Daniel) Scioli, está (Federico) Sturzenegger, está (Luis) Caputo”, señaló.

“¿De verdad era contra la casta? Pareciera que no, cuando decían ir contra la casta creía que todos esos nombres eran la casta. No sé si estoy equivocado yo o está equivocado el espacio, pero hoy esos nombres son parte del gabinete y para mí eso es casta”, señaló Casielles a iProfesional.

También Casielles señaló que Milei no respeta los principios republicanos. “Cuando dicen que el Congreso no sirve para nada, están diciendo otra cosa más peligrosa, habla en contra de la base fundamental de nuestro país, que es la República”, dijo el legislador porteño.

En el lanzamiento en el Teatro Regina, Casielles había dicho: “No podemos seguir gobernados por las mismas caras que nos llevaron a una pobreza del 50% en los niños”. Señaló tambien que “este espacio hoy se llenó de aplaudidores, obsecuentes, las mismas caras que gobernaron las últimas décadas y las mismas prácticas mesiánicas que nos hicieron fracasar una y otra vez”.

Por su parte, el legislador de LLA Ramiro Marra ratificó que por ahora se quedará al lado de Milei. “Estoy contento con la marcha del Gobierno. ¿Cómo más podría estar? La acaban de sacar la pensión de privilegio a Cristina Kirchner. Estoy feliz”, dijo en declaraciones a Clarín.

En la legislatura porteña Casielles conformará un monobloque, “Transformación”, pero con muy buena relación con el gobierno porteño de Jorge Macri. Subrayó que su retiro no se debe “a oportunismos, sino a la convicción de que no se puede desaprovechar otra oportunidad histórica”. Se le atribuye a Casielles haber presentado al asesor estrella Santiago Caputo ante Javier y Karina Milei.

En la actualidad, Caputo es la mano derecha de los hermanos presidenciales y conforma el “Triángulo de Hierro” mientras que la Gran Hermana lo desplazó a Casielles. Un allegado a Casielles lo describió de esta manera: “Marra sigue adentro (de LLA), pero Eugenio arma monobloque ‘Transformación‘ y espacio propio, estaba ya afuera por la pelea con Karina”. Una pelea que comenzó ya en la campaña presidencial, cuando la hermana del Presidente se encargó de “purificar” el entorno de Milei.

Por Mariano Obarrio-IProfesional