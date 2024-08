La actriz habló en medio del escándalo de las imágenes que se difundieron entre el expresidente y Tamara Pettinato.

La actriz Florencia Peña desmintió que hubiera un video suyo con Alberto Fernández de iguales características al que se viralizó entre el expresidente y la panelista de radio Tamara Pettinato.

En una entrevista con Perros de la calle (Urbana Play), la estrella de Casados con hijos (Telefe) se defendió de las críticas que recibió en las últimas horas por haber ido a una reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos hace tres años.

Así fue el fuerte descargo de Florencia Peña sobre los rumores de un video con Alberto Fernández

Enojada y visiblemente conmocionada por los comentarios que sigue habiendo en redes, Florencia Peña fue tajante con respecto a los rumores acerca de un video de Alberto con ella.

“No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Quiero decirlo de esta manera: es una atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando las tres horas de cierre de los Juegos Olímpicos pues no hay ni video, ni foto. No hay nada”, remarcó Peña.

Florencia Peña desmintió estar en un video íntimo de Alberto Fernández (Foto: Instagram / flor_de_p)

La actriz se quejó de la manera en la que explotó el pensamiento en las redes de que había ido a tener algún tipo de actividad sexual con el entonces presidente por pedirle una reunión.

“Pensaba que yo por haber dio una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera (…) era solamente haciendo un pete. Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pete. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que todos los colectivos, jodido, y hasta el colectivo 60 me apoyó”, ironizó.

Peña detalló que cuando se encontró con el entonces mandatario fue ella la que le pidió la reunión. “En esos chats está el motivo por el cual yo quería ir”, recordó.

La artista se mostró muy enojada. “De repente me encuentro con esta especie de m…, de balde de m…, que me tiran desde un lugar que no comprendo. No hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es que intentaron armar una foto como si fuera yo haciéndole un pete en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos. Y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, háganla bien”, remató.

Florencia Peña salió a hablar en medio del escándalo por los videos entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández. (Foto: Instagram / tamarapettinato, alferdezok)

Entonces, casi se pone a llorar cuando habló sobre los perfiles que difundieron este contenido. “Vienen contra mí, por segunda vez. Con el mismo tema, con el mismo esfuerzo. Es muy difícil luchar contra miles de cuentas fake”, lanzó.

La actriz insistió en que lo que está pasando le está afectando. “No quiero dudar de lo que yo construí, porque fue recontra genuino. No me lo regaló nadie. Cuando veo lo que hice. Soy una laburante, no soy una millo. ¿Qué me están cobrando? No le debo nada a nadie. No le debo favores a nadie. ¿De qué estoy pidiendo disculpas? ¿De qué? Lo aclaro porque cuando no hablás, siempre piensan que algo ocultás”, cerró.

Fuentes TN