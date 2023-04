El Frente Renovador de la Concordia presentó a sus candidatos para las elecciones del 7 de mayo

El acto tuvo lugar en un Parque del Conocimiento colmado, donde más de un millar de personas se hicieron presentes para escuchar a los candidatos y sus propuestas. Los discursos de Carlos Rovira, Oscar Herrera Ahuad, Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli tuvieron el mismo hilo conductor: alejarse de las disputas estériles que se suceden a nivel nacional y enfocarse en continuar mejorando la calidad de vida de los misioneros.

Este viernes por la tarde, en el Salón Eva Perón del Centro de Convenciones de Posadas, el Frente Renovador de la Concordia proclamó sus candidatos y candidatas para los próximos comicios a realizarse el 7 de mayo. La Renovación es la única fuerza política que tiene representatividad en todos los municipios de la provincia, con candidatos a Intendente en las 78 jurisdicciones misioneras.

Asistieron al evento más de mil personas; entre candidatos a concejales, intendentes y funcionarios. Frente a esta gran concurrencia, se dirigieron a los presentes el conductor de la Renovación Ing. Carlos Rovira, el Gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad, y la fórmula que competirá por suceder a Herrera y Carlos Arce en la gobernación misionera: Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli.

“Este es unos de los momentos más esperados por mí, en esta especie de ritual, pero no por reiterativo, exento del marco, del valor emocional, en esa corta recorrida me encontré (en referencia al camino hacia el escenario), con buena parte de la dirigencia de un pueblo victorioso, el pueblo misionero. Y en esos segundos me transportaba para atrás, para los inicios de este verdadero movimiento, que empezó como un sueño, como una ilusión, y hoy se ha hecho carne en toda la geografía misionera”, comenzó así su alocución el titular del Parlamento Misionero.

“Quisiera dirigir mis primeras palabras a cuestiones muy sentidas: expresar la gratitud, la gratitud a todo el conjunto de los misioneros”, continuó Rovira para recordar la última vez que su espacio presentó como candidatos, en esa ocasión, a Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce, para luego reseñar los desafíos que tuvieron como máximas autoridades provinciales, principalmente con una situación anómala a nivel global como fue la pandemia de Covid-19. “La política ha sido cuestionada en todo el mundo, salvo casos contados, donde la fineza del gobernante, la justeza, estar al lado del sufriente, pero también la solidez de un equipo político que no improvisa, muy por el contrario, se basa en la ciencia y en el corazón. Los misioneros hemos sacado un 10 en esta pandemia, pese a los muertos que hemos tenido, porque tuvimos un gobernante que también lo fue”.

Acto seguido recorrió todos los partidos que hoy forman el Frente Renovador y como fue evolucionando a lo largo del tiempo.

También el conductor de la Renovación hizo referencia a la búsqueda de la excelencia: “siempre aspiramos a lo mejor de este planeta, no tenemos límites en nuestras ideas, de incorporar lo mejor de la inteligencia, de la ciencia, a lo cotidiano, de traerlo a la mesa de los misioneros. Una idea que luce casi en soledad con las ideas y los discursos de toda la égida política nacional e internacional, acostumbrados a lo viejo, al conservadurismo, nosotros venimos a proponer la cota elevada en la política, primero de sangre vital ,sangre nueva, sangre y mentes abiertas que hoy ya Misiones, como vanguardia que es, ejerciendo un liderazgo único en nuestro país, el liderazgo de la política en serio, está convirtiendo esta lejana y hermosa provincia en la primera provincia Start Up del país. En una vanguardia de la nueva economía, de la economía del conocimiento”, aseguró.

También hizo referencia a lo que falta, a las fallas, a lo que se hizo mal, como en toda actividad humana: “las asumimos en plenitud, porque también como una muestra de carácter, del vigor de la acción y de lo conseguido está la humildad que debemos seguir teniendo y el examen de humildad cotidiano que le pido a toda la dirigencia y a los gobernantes para seguir estando en sintonía con este pueblo que nos da y nos sigue dando la oportunidad”.

Rovira no pudo ocultar su alegría por la cantidad de nuevos militantes que se han sumado al FR: “desconozco a más de la mitad, porque son nuevos, porque la política los ha convocado, la política renovadora, esta Neo Renovación. No se trata de desechar lo viejo, acá hay personas mayores que nos acompañan desde el primer momento y siempre las habrá, pero el proceso evolutivo no se puede detener”.

Luego de leer la lista de los 20 candidatos a diputados y sus suplentes, encabezada por el actual gobernador Oscar Herrera, hizo foco en que la provincia ubica en un pedestal al conocimiento: “Por eso Misiones puede exhibir con orgullo logros enormes, que ni en plena pandemia hemos abandonado, prueba de ello es el hecho de la Argentina y la región el Silicon Misiones, que es un medio ambiente de alta calidad institucional donde por medio del conocimiento, metiendo mano a la sociedad del conocimiento, que es la sociedad actual, es el desafío de toda la humanidad, vamos dando posibilidades a nuestros jóvenes ya. Esto no es un slogan de campaña, es una realidad”.

Completando la triada con la Escuela de Robótica y la Secundaria de Innovación, se refirió a la próxima Escuela de Ecología, “donde vamos a cuidar el patrimonio ecológico que disponemos los misioneros”.

“Corrientes se sigue prendiendo fuego y Misiones, por el cuidado de la selva, cada vez puede disponer de esa atención preferente a producir, a fomentar el conocimiento. Es larga la lista no solo de dirigentes políticos, sino de gente común que viene a ver la diferencia”, agregó.

“En estos cortos días hasta las elecciones, debemos recorrer toda nuestra geografía llevando un mensaje esperanzador, llevando el mensaje de la unión en la producción, en la industria, de la unión del verdadero misionero que está al margen de toda la politiquería, que está deseoso que se lo convoque a la tarea de seguir consiguiendo trabajo, de seguir amplificando la producción, de seguir buscando nuevos prototipos. Y en eso tenemos una oferta que es real y palpable, muy pronto vamos a poner en marcha el principal, más importante y moderno establecimiento yerbatero de la provincia de Misiones en Andresito, que va a provocar una verdadera revolución en paz, pero un nuevo paradigma en toda la cadena de la producción de la yerba mate, porque trae nueva tecnología que no la tienen nuestros competidores, por la escala, es el molino más grande de toda la Argentina”.

Finalmente, se refirió al acto eleccionario: “yo espero, anhelo, y creo que el pueblo misionero lo va a hacer posible, continuar con Hugo y con Lucas, pero no por tradición, por merecimiento”.

“El cambio está en la Renovación, el cambio es permanente, por eso yo estoy seguro que Hugo y Lucas van a saber llevar la posta con esta égida de dirigentes políticos. Para terminar, quiero invitarlos a seguir con la innovación, que hoy nos trae más trabajo, a seguir con la creatividad en todas las chacras y en todos los pueblos de Misiones, a seguir con esta idea, que es una idea militante, de la buena, de la fe, del buen sentimiento hacia el otro, una idea humana de todos los misioneros. ¡Hasta la Victoria, siempre!”, concluyó.

Agradecimiento y trabajo

A su turno, el gobernador y primer candidato a diputado provincial Oscar Herrera Ahuad afirmó que era una “tarde noche de inmensa gratitud”. Agradeció a Rovira, los militantes, los funcionarios, los compañeros de trabajo y la familia. Y se comprometió con los misioneros a “trabajar, trabajar, trabajar, porque lo único que sé hacer es trabajar”.

“Voy a darle las herramientas a Hugo y a Lucas para seguir gobernando, para seguir creciendo como provincia”, aseguró en referencia a su futuro papel en la Cámara de Representantes.

Además, Herrera resaltó distintos logros conseguidos por el Frente Renovador: salud, cirugía robótica única en Argentina y América, educación disruptiva, economía del conocimiento, Boleto Educativo Gratuito y Boleto Oncológico Gratuito Misionero, defensa al productor yerbatero y forestal, la búsqueda de un tipo de cambio diferencial que permita exportar y potenciar a las economías regionales, así como el cuidado de la vida a través de un ministerio como el de Cambio Climático.

“Por eso, la mejor herramienta que le damos a ustedes es la gestión, es el trabajo de todos los días”, finalizó así su intervención el Gobernador Herrera Ahuad.

Juventud, trabajo y tecnología

Luego tomó la palabra el diputado y candidato a vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien agradeció en nombre de “los miles de jóvenes que se han sumado a este proyecto político en los últimos días porque ven una luz de esperanza en el futuro gracias a lo que hacemos en el presente”.

“Pertenecemos a un proyecto político que trabaja de cara a los jóvenes, que cuando hablamos de empleo joven no estamos hablando de ofrecerle trabajo, estamos ofreciendo capacitarlos y el trabajo ya es una mera consecuencia, estamos hablando de capacitar en la economía del conocimiento a través del Silicon, que hoy ya en media provincia tiene una sede presencial y en los 78 municipios tiene capacitación virtual, el apoyo y capacitaciones en oficios, a los emprendedores, a los productores, a los colonos”, subrayó.

El joven Contador graficó la aplicación de la tecnología a la producción de la siguiente manera: “Hemos encarado un programa de bioinsumos enorme en este último año, de biofertilizantes, de biopesticidas. Esas son propuestas que incrementan el valor de la producción, que cuidan la salud de nuestros productores, porque no son químicos, son orgánicos. También hemos encarado un trabajo histórico en las chacras misioneras llevándoles kits solares, para proveer energía, eso también es tecnología. Al igual que las antenas digitales”.

Romero Spinelli cerró su discurso recordando una anécdota con su compañero de fórmula: “Hugo, todavía me acuerdo cuando me llamaste en 2017 y me invitaste a al ministerio de Industria. Te pregunté que querías que haga y solo me respondiste ‘metele’ y eso fue lo hice hasta el día de hoy”.

Los usos de la Historia

Finalmente, el nutrido acto de presentación de los candidatos del Frente Renovador de la Concordia concluyó con las palabras de su candidato a Gobernador, Hugo Mario Passalacqua: “Creo interpretar la palabra alegría que mencionó el ingeniero Rovira, esta mañana estaba con unos 100 jóvenes de 4to y 5to año hablando sobre San Martín y los granaderos guaraníes de San Martín y le decía a la gurisada, para mí, que había cuatro personajes de la historia nuestra que tenían un hilo común: San Martín, Belgrano, Artigas y Andresito. San Martín su ADN guaraní, Andresito guaraní, Belgrano vino hasta acá, se fue hasta Candelaria y escribió el ‘Reglamento de las Misiones’ y Artigas, protector de todos estos Estados libres”.

Para luego explicar su visión sobre los usos de la Historia: “La Historia no es estudiar lo que pasó, eso es historicismo, eso es una novela, la historia tiene consecuencias por lo que trae lo que pasó. Porque aquello ocurrió hoy estamos acá sentados, porque aquello ocurrió evolucionó toda esta zona y somos Argentina. Los hechos históricos son los que cambian el curso de la Historia”.

Luego comentó una anécdota de hace 20 años cuando Rovira era gobernador y el origen del proyecto Renovador. “Vamos a hacer una historia nueva, distinta y me demostró que no hay nada más poderoso en una persona, que una idea fuerte en la cabeza. Hacía falta alguien que les diga a los misioneros: ‘libérense de viejas ataduras partidarias y matrices, que responden a Buenos Aires y seamos nosotros mismos’”.

Passalacqua continuó su alocución realizando un racconto histórico de la conformación y andamiaje del Frente Renovador: “Pre Renovación éramos la provincia número 18, hoy estamos peleando el 7mo lugar con Salta, en un lapso muy breve de tiempo”.

“El futuro no existe, el futuro alguien lo va a hacer, y antes que alguien lo haga lo vamos a hacer los misioneros y ese Silicon es la construcción del futuro en manos propias. Silicon se defiende solo, no es solo fuentes de trabajo, es transferir tecnologías a las chacras, es más inversión. Cuando empezó el Polo TIC las paredes eran de Telgopor, hoy todos quieren ir a la Escuela de Robótica, el Silicon es nuestro futuro. ¿Eso nos distrae que hay problemas de vivienda? No, va aportar a la solución de las viviendas, ¿Eso nos distrae que existen problemas de alimentación? No, esa tecnología va a mejorar la forma de productividad para que hay más y mejor alimentación”, sentenció.

Finalmente, el candidato a Gobernador por el FR sintetizó su misión en caso de ser electo: “es una pelea muy grande que vamos dar con el poder central, desde nuestro lugar provincialista, hay que invitar a todos los sectores políticos, sin distinción, no somos sectaristas”.

“Si tienen la visión de primero Misiones, segundo Misiones, tercero Misiones, son todos bienvenidos, no hay que excluir absolutamente a nadie”, arengó a los presentes.

Y concluyó su discurso con unas emotivas palabras referidas a las mujeres: “¡El gran motor movilizador del desarrollo de misiones es la mujer misionera!”