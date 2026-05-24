El FMI cuestionó el índice de inflación argentino y pidió una nueva ley para el INDEC

El organismo afirmó que el IPC oficial está desactualizado y reclamó una reforma del INDEC.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco sobre las estadísticas oficiales argentinas y cuestionó la metodología con la que el INDEC mide la inflación. En su último informe técnico sobre la economía argentina, el organismo sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se encuentra “desactualizado” y pidió avanzar en una nueva ley que garantice mayor independencia para el instituto estadístico.

La observación forma parte del documento elaborado por el staff técnico del Fondo en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se señala que la actual canasta utilizada para medir la inflación perdió representatividad frente a los cambios en los hábitos de consumo de los hogares argentinos ocurridos en las últimas dos décadas.

Actualmente, el IPC nacional todavía se basa en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005. El nuevo esquema elaborado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que incorpora consumos hoy centrales como servicios digitales, plataformas de streaming e internet.

Según trascendió, el rediseño metodológico ya fue finalizado técnicamente por el organismo que conduce Pedro Lines, aunque su implementación continúa demorada por decisión política. El Gobierno evita introducir modificaciones en un año electoral debido al posible impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y las negociaciones salariales.

El FMI también reclamó una reforma institucional para fortalecer la autonomía del INDEC y blindar la calidad de las estadísticas públicas. El pedido se suma a otras recomendaciones realizadas por el organismo en materia de transparencia económica y credibilidad de los datos oficiales.

Distintos análisis privados sostienen que el nuevo IPC podría arrojar niveles de inflación más altos que los actuales, especialmente por el mayor peso que tendrían los servicios dentro de la canasta. Algunas estimaciones mencionadas en informes económicos calculan diferencias de varios puntos porcentuales respecto de la medición vigente.

La discusión sobre el índice de inflación se produce en medio de la desaceleración de los precios que el Gobierno exhibe como uno de sus principales logros económicos. Sin embargo, el reclamo del FMI vuelve a abrir el debate sobre la calidad estadística y la necesidad de actualizar las herramientas con las que se mide el costo de vida en la Argentina.

El crecimiento de la actividad económica según el INDEC



El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la economía argentina en marzo creció 3,5% mensual y 5,5% en la comparación interanual (i.a.). Es el primer número positivo en 2026, tras las caídas de enero (-0,9%) y febrero (-2,7%). El acumulado de los tres meses dio como resultado 1,7%.

Con respecto al mes de marzo de 2025, se registraron aumentos en catorce de los quince sectores de actividad que forman parte del estimador mensual de actividad económica (EMAE). .

Albertina Rosa, economista de la Fundación Libertad, remarcó que “más allá de la volatilidad puntual de los últimos meses, lo importante sigue siendo la dinámica de fondo de la economía. El nivel de actividad continúa sostenido principalmente por sectores exportadores y vinculados a recursos naturales, mientras que las ramas más intensivas en empleo todavía no logran recuperar plenamente dinamismo”.

En ese punto, advirtió que “los próximos meses serán claves para determinar si la mejora logra consolidarse y extenderse de manera más homogénea al conjunto de la economía”.

Por otro lado, Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “lo más significativo del dato no es solo el número agregado sino la composición. Es importante destacar que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales”.

De acuerdo al experto, “eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo”.

El economista reconoció: “Esta heterogeneidad que veníamos observando no debe leerse como una anomalía sino como el resultado esperable de una economía que está cambiando su matriz productiva después de 60 años de proteccionismo”.

Fuente: Perfil