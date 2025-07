El Fenómeno Milei polariza con Axel, La Doctora y El Profesional

Tres que perforan desde el centro. Manes, Monzó y el Primo Jorge. Por Jorge Asís

El mensaje del encierro

Javier Milei, el Panelista de Intratables, núcleo del Fenómeno Milei, mira bastante mal la película de suspenso que protagoniza.

Film de intensa polarización con el peronismo resignificado de Axel, El Gótico, La Doctora prisionera y en alianza con Sergio, El Profesional.

El Panelista tampoco capta el mensaje del encierro domiciliario aplicado a La Doctora, que porta la humillante tobillera expresionista.

Aparte, Milei persiste sobrecargado de consignas de fantasía que propaga y falsamente lo alimentan.

Le cuesta percibir que mantiene, en el horizonte, el boleto picado.

Significa que el viaje del Fenómeno carece de retorno.

Aunque objetivamente suponga presidir el “mejor gobierno de la historia”.

Considera que es «popular» el ajuste criminal que aplica a la sociedad.

El ajuste “más grande de la historia de la humanidad”.

Se ufana que el “ajuste popular” es de utilidad para rescatar a “diez millones de argentinos de la pobreza”.

Para la megalomanía del Fenómeno, los que lo impugnan apenas son “mandriles”.

“Empresaurios” que “ensobran” a los comunicadores.

“Ecónomo-chantas liliputienses” que se estancan en la fábula costumbrista del dólar congelado hasta las fronterizas elecciones de octubre.

¿Acaso el Panelista delira?

Ni sospecha siquiera que el encierro de La Doctora implique una advertencia.

O que los “empresaurios” de la “casta corrupta” estén agotados de sus modos cotidianos de sistemática vulgaridad.

Perforadores

Tres armadores vocacionales pugnan por perforar la polarización “panelismo/peronismo”.

Tres que aspiran a construir para terciar.

El extraño ex radical Facundo Manes, Cisura de Rolando. «Para Adelante».

El liberal que con frecuencia fue peronista pero también macrista. Emilio Monzó, El Diseñador.

Urgidos porque separadamente se les acaba la banca que conquistaron juntos en 2021.

De pronto se les agrega El Primo Jorge.

Despacha en el Maxiquiosco y decide “no rendirse” ante Milei.

Pero percibe con impotencia que quien se rinde es el Primo Mauricio, El Ángel Exterminador.

El Primo Jorge menos puede rendirse después del desaire de la mano colgada.

Fue en la Basílica. Justamente en celebración de la fiesta patria. Situado al lado de la señora vicepresidenta Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo). Otra habitual desairada.

Para colmo, Mauricio recibió la visita del perforador Monzó.

A quien le atribuye a menudo parte del fracaso de su administración.

Oficialmente el Ángel cree que el fracaso ocurrió por no haber hecho en su momento lo que Milei supo hacer después.

Pero si el Ángel no supo hacerlo fue porque no pudo. O no quiso.

Dista de no haberlo hecho por culpa de Monzó.

Tampoco por la inacción de Rogelio Frigerio, El Tapirito, su ministro del Interior.

Menos aún puede Mauricio atreverse a trasladar la responsabilidad del fracaso en Marcos Peña, El Pibe de Oro, hoy injustamente descartado.

Cuando el Pibe de Oro actuaba en poderoso tándem con el pensador Jaime Durán Barba, El Equeco, maestro inapelable de los consultores que lo superaron y hoy gobiernan.

Rodrigo Lugones, Jaimito I, y Santiago Caputo, Jaimito II, propietario del vértice virtual del Triángulo de Hierro (fundido) que sostiene la artesanía geométrica de Milei.

Junto con la repostería refinada de la señora Karina Milei, Dos Escudos, gran jefa armadora de los “territoriales” con los parientes menemistas de «Viva la Libertad Carajo”.

“Peronistas Originarios”

La cumbre del Ángel con El Diseñador resultó conmovedora.

Monzó llegó con el objetivo perverso de desanimar el avance progresivo del consenso.

En realidad se dedicó a atentar contra la rendición del Ángel ante Milei.

Con la erudición desmenuzada en secciones territoriales y la extremada lucidez para el análisis, concluyó:

“¿Para qué te vas a rendir, Mauricio? Si podés ganarle en varios distritos”.

Pese a los porrazos, el Ángel insiste en ser todavía el obstinado jefe político.

Insensatamente supone conducir hasta las andanzas de los “peronistas originarios”.

Cristian Ritondo, El Potro, está lanzado y aspira a ser bendecido como el próximo Señor 5 del Panelista.

O continuar como austero legislador. Pero adentro (como aconsejaba el pensador Chueco Mazón).

Diego Santilli, El Bermellón, aspira a la frescura admirable de ser el próximo gobernador.

O continuar estancado en la Pajarera del parlamento.

Junto a los “peronistas originarios” Guillermo Montenegro, El Tercero Incluido, amaga con ser conducido hacia la idea caliente de ser Ministro de Justicia.

Entonces los lanzados Ritondo y Santilli, con el Tercero Incluido, arrastran al Ángel desorientado hacia la ceremonia expresiva de la rendición.

Sin escrúpulos morales, los Peronistas Originarios se blindan espiritualmente.

Con aptitud moral para calzarse la casaca violeta y dar las hurras por el nuevo club.

Mano Colgada

Queda pendiente la gestación del Primo Jorge de la Mano Colgada.

Le cuesta aceptar que por razones pragmáticas es la figura principal del “espacio”.

Sobreviviente de PRO, el Primo mantiene el máximo poder de representación en el partido extendido que se abrevia.

Pero cuenta con la explícita potencialidad del despacho de chocolatines y habilitaciones en el Maxiquiosco durante otros dos extensos años y medio.

Aún conserva la cintura eficiente del minigobernador que supo explotar los atributos municipales de Vicente López, perla enclavada con dignidad en la Provincia Inviable del Pecado.

Suele repetir a quien quiera escucharlo.

“Yo no me rindo”.

Mensaje que registra el Primo Mauricio. Aquel que fue, en su momento, el Ángel Exterminador.

Final con fichas limpias

La casta política asiste con impotencia a la polarización.

Se deslizó en el sublime error de arrojar a La Doctora en la hoguera de la Justicia.

Como si la arrojada, a esta altura, desconociera los detalles estrictos del estilo utilizado para ahorrar, de tantos transparentes que trafican fichas limpias.

A los claros efectos de embocar pecadores. Cuantiosos, demasiados.

De ser juzgados con la dureza que se juzgó a La Doctora, costará encontrar minigobernadores que no porten la infamia de la tobillera.