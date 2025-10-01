El “fantasma” Hayden Davis: incertidumbre en la Justicia por el paradero del creador de $LIBRA

Nadie sabe del paradero del empresario de 28 años, acusado de estafa en EE.UU. y que en la Argentina enfrenta una demanda colectiva. Mientras sus abogados aseguran que no hay riesgo de fuga, crecen las versiones que lo ubican en un territorio sin acuerdos de extradición con Washington ni Buenos Aires.

El creador de la criptomoneda $LIBRA, Hayden Davis, acusado de perpetrar una estafa que salpica al presidente Javier Milei, logró convencer a la justicia de los Estados Unidos que esos más de 100 millones de dólares que obtuvo y tiene en diversas billeteras digitales no necesiten más de un embargo, así como que no hay un riesgo de fuga de parte del joven CEO de Kelsier Ventures. Sin embargo, hay dudas sobre su actual ubicación, lo que podría desatar un nuevo inconveniente mientras continúan los procesos de investigación judicial no sólo en EE.UU. sino también en la Argentina.

Davis tiene letrados designados en el país norteamericano donde es acusado en una demanda colectiva de más de 370 clientes que le reclaman la pérdida de su dinero y también en la Argentina, donde su token necesitó de la promoción clave del jefe de Estado para disparar su cotización y luego desplomarse en pocas horas. Pero ninguno de sus abogados, así como funcionarios judiciales de la causa, pudieron confirmarle a PERFIL la ubicación actual del empresario.

¿Dónde está Hayden Davis?

Incluso, una fuente con conocimiento del mercado cripto que sigue el caso le dijo a este medio que varios de sus contactos del sudeste asiático le indicaron que tanto Davis como sus socios de Kelsier Ventures estarían instalados en Hong Kong. Esto podría representar una vulnerabilidad para la instrucción de la causa, ya que dicha nación no tiene acuerdo de extradición ni con los Estados Unidos ni con la Argentina en el caso de que fuere necesario.

En EE.UU., uno de sus abogados es Hazim Sbaiti. Y para su defensa en la causa que sigue la fiscalía de Eduardo Taiano, nombró como sus letrados a Marcos Salt y Natalia Sergi. Si bien Davis está presentado en el expediente, nadie ha intentado detectar su ubicación hasta el momento desde la justicia local. Fuentes de la causa confiaron a PERFIL que Davis está esperando que se terminen de recolectar las pruebas, acceder al expediente y presentarse.

En febrero de este 2025, días después del lanzamiento de la memecoin, Davis se había mudado junto a toda su familia a un lugar secreto tras recibir varias amenazas de muerte, según publicaba Infobae. “Contrató seguridad privada porque teme por su vida como dijo públicamente”, expresaban sus allegados. Hasta el 19 de febrero, un día antes, estaba en Dallas.

En Estados Unidos también circuló la información entre algunos técnicos de que el joven de 28 años también había estado por Dubai, en Emiratos Arabes Unidos, donde la política de extradición con el país norteamericano existe pero no está tan formalmente clara ni aplicada. Con Argentina, directamente ni existe tal acuerdo.

Quien también está de viaje por el continente asiático es el empresario cripto Manuel Terrones Godoy, organizador del evento Tech Forum, donde Milei conoció a Davis. El socio de Mauricio Novelli publicó en sus redes sociales que se encuentra precisamente en la feria de criptomonedas más grande de Singapur, TOKEN2049 Singapore, que se celebrará del 1 al 2 de octubre de 2025 en el Marina Bay Sands. Este evento reúne a fundadores e inversores de la industria de la blockchain.

Cómo está la causa en Estados Unidos

Davis, junto a su hermano Gideon, su padre Thomas y otros acusados por la causa, le reclamaron este martes 30 a la jueza federal Jennifer Rochon que desestime la demanda colectiva que enfrentan en Nueva York. Davis planteó que si los inversores se apoyaron en algo para decidir si compraban el criptoactivo, fue en el posteo que emitió el presidente Javier Milei el 14 de febrero, según reveló La Nación.

Días atrás, la jueza le había concedido destrabar el embargo sobre las cuentas donde estaba el dinero cripto. Es que la magistrada en esa causa no recibió un reclamo por tantas víctimas ni por un dinero sustancial. La próxima audiencia será en octubre, y, aunque el fraude se compruebe igual, la jueza no logró grandes avances a pesar de todo el despliegue con medidas cautelares.

“$LIBRA subió 500% cuando levantaron el embargo. Todos especulan con eso. Hay que mirar a los snipers, Hayden dijo que no sabe quiénes son y que él la plata que ganó la tiene ahí guardada”, explicó una fuente del caso a PERFIL.

La situación de Karina y Javier Milei

Hasta el momento, se hicieron públicas las reuniones que Karina Milei autorizó en la Quinta de Olivos entre el jefe de Estado y los empresarios del Tech Forum, además de Davis. Además, se filtraron unos chats en donde Davis aseguraba que Milei hacía lo que el quisiera luego de acordar del lanzamiento de $LIBRA. En el medio, hubo testimonios del mundo cripto que mencionaron el presunto pago de coimas a la hermana del Presidente. En ese contexto, la Justicia debe resolver el rol de los funcionarios libertarios, además de la publicación en la cuenta oficial del mandatario con el link para invertir directamente en la “memecoin”. Fue el primero en publicar ese link, y lo hizo tan sólo minutos después de que se lanzara la token.

Por todo esto es que la oposición en la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora para indagar sobre el rol del Estado en esta estafa en la que, según el testimonio de Milei, fue una “difusión” y no una “promoción”, y que lo hizo en carácter privado con el fin de potenciar la inversión en tecnología para la Argentina. Hasta el momento, el Congreso sí fue citando a funcionarios a ser interpelados, pero el Poder Judicial no siguió ese camino aún.

Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo de la causa $LIBRA

Días atrás, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo de la causa luego de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre ese magistrado y el juzgado de María Romilda Servini.

Todo había iniciado cuando el juez federal Ariel Lijo, en reemplazo por licencia de Servini, declaró la incompetencia del Juzgado Federal 1 para intervenir en el caso y la remitió por conexidad al de Martínez De Giorgi.

De Giorgi había dicho estar de acuerdo con que también tramitara el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde figuran acusados el ex titular del organismo público, Diego Spagnuolo, y hasta la secretaria de Presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios. No obstante, no quería asumir la causa $LIBRA sin una manifestación previa de la Cámara en respaldo.

El viernes 26, el camarista Llorens avaló que ambas investigaciones se lleven juntas y en el juzgado de Martínez De Giorgi, y ambas están delegadas en una misma fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano.

El juez Lijo había considerado que “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que resolvió que tramiten juntas, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.

La decisión del juez que el gobierno quería en la Corte Suprema fue el tercer cambio de la investigación de $LIBRA en la Justicia argentina: primero fue la competencia de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y la de Servini. Luego, Lijo la remitió al titular del Juzgado Federal N° 8 de los tribunales de Comodoro Py.

Comisión de $LIBRA

Este martes por la tarde se reunió la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Ayer, los bloques opositores se juntaron vía zoom para organizar el temario y definir qué hacer ante la negativa en la respuesta tanto de Javier como Karina Milei al cuestionario que les enviaron. Hasta el momento, sólo Guillermo Francos, obligado por su cargo como Jefe de Gabinete, fue a comparecer al Congreso por este caso. Pero no dejó satisfecha a la oposición con sus respuestas. El resto de los citados no quiso ir: ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni el titular de la Oficina Anticorrupción (Alejandro Melik), ni la secretaria de Presidencia.

La semana pasada, la comisión ya emitió un pedido a la Justicia para utilizar la fuerza pública si fuere necesario para garantizar la asistencia de los citados. Cayó en manos del juez Julián Ercolini, que aún no dio respuesta.

En paralelo, la investigación que impulsan desde la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro, Encuentro Federal con Oscar Agost Carreño y Unión por la Patria con Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade, entre otros, además del Frente de Izquierda y Democracia para Siempre, pretende acceder al expediente de Taiano, que les negó el acceso hasta ahora y los mandó a pedirselo al procurador Casal.

Por último, volverían a citar al Parlamento a los empresarios Novelli, Terrones Godoy y Morales.

Por Julián D’Imperio y Giselle Leclercq-Perfil