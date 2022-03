El extraño mensaje de Lali Espósito sobre la pelea de J Balvin y Residente

La estrella argentina tuiteó un misterioso mensaje en medio de la polémica del colombiano y el boricua. Enterate de todo en la nota.

Lali Espósito hizo un picante comentario horas después de que saliera la canción de Residente con Bizarrap, en la que el boricua descargó todo su enojo hacia J Balvin y lo destruyó.

El jueves 3 de marzo, a las 20:30 horas, justo cuando J Balvin y Residente eran tendencia en todas las redes sociales, la cantante tuiteó muy picante: “Se tenía que decir y se dijo. Period (es todo)”. Sus seguidores quedaron impresionados, debido a que Lali Espósito protagonizó el video de “¿Qué vas a hacer?”, una canción de Ricardo Montaner, junto al colombiano y se creía que realmente tenían buena onda.

Las palabras de Lali han causado escándalo y algunos internautas no dudaron en cuestionarla, uno de ellos publicó fotos del momento en el que Espósito compartió set con Balvin y para acompañarlas escribió: “¿Más falsa no se consigue? Qué bajeza amiga”. Otro usuario manifestó: “¿Pero no eran amigos, Lali? Grabaron ese video de Montaner re amor, me lo creí”, pero otros recordaron que después de ese encuentro, los artistas dejaron de seguirse en las redes sociales y nunca más se les vio interactuar en el mundo digital.

Otro seguidor se encargó de recordar con fotos de distintos momentos, que Lali y Residente mantienen una relación de amistad desde hace un tiempo. La artista no se manifestó más sobre la polémica y dejó que quienes están al pendiente de sus movimientos, saquen sus propias conclusiones.

Ricardo Montaner defendió a J Balvin de Residente

El cantautor no dudó en meterse en la pelea de los artistas urbanos y cuestionó fuertemente la manera en la que René Pérez usó su talento para destrozar la carrera del medellinense: “He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

Además, Ricardo Montaner intentó aconsejar a René por medio de unos versos: “‘El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo… Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado”.

Alejandro Sanz también usó su cuenta de Twitter, para emitir su opinión sobre la fuerte canción de Residente con Bizarrap y pareciera haber dejado por sentado que apoya lo dicho por el puertorriqueño: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.