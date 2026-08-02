El expresidente peruano Ollanta Humala queda en libertad tras la anulación de condena de 15 años por lavado

El expresidente Ollanta Humala fue excarcelado el viernes 31 de julio en la noche luego de que la Corte Constitucional de Perú anulara su condena de 15 años por lavado de dinero.

El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió el viernes 31 de julio de prisión tras anularse su caso.

El Tribunal Constitucional calificó su proceso de ilegal y sin sustento.

Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a exmandatarios. Allí se encuentran Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). En ese penal también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori.

El ex presidente de Perú Ollanta Humala acusado de lavado de dinero, es escoltado por la policía después de escuchar la sentencia de 15 años, en la corte en Lima, Perú 15 de abril 2025. REUTERS - Angela Ponce

Humala había sido declarado culpable el año pasado de recibir contribuciones ilícitas para su campaña electoral por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, ahora conocido como Novonor, durante su exitosa campaña presidencial de 2011.

Un juez de Perú ya había ordenado el mismo viernes la excarcelación de Humala.

El Tribunal Constitucional (TC) del país anuló el jueves el proceso contra el exmandatario por lavado de dinero tras la acusación de financiación irregular de sus campañas presidenciales.

Humala cumplía una condena de 15 años por presuntos falsos aportes a sus campañas electorales. El TC dio lugar a un recurso de 'habeas corpus' después de que se detectara la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal.

Por estas razones, el órgano declaró la nulidad del proceso que se estaba llevando adelante contra el antiguo mandatario y su esposa, Nadine Heredia.

Los aportes que estaban bajo sospecha correspondían a empresas como la constructora brasileña Odebrecht, según los documentos recogidos por la Fiscalía.

▶️ El TC declaró fundada la demanda interpuesta a favor del expresidente Ollanta Humala Tasso, y declaró la nulidad de todo el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos agravado. 👉 https://t.co/hC5vGcFiED pic.twitter.com/eSh8J6tCdk — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) July 31, 2026

Esta no es la primera vez que el Tribunal Constitucional toma una decisión de este relieve. Anteriormente también había archivado el proceso por presunto lavado de activos que protagonizaba la actual presidenta, Keiko Fujimori.

En ambos casos, el TC alegó que los aportes irregulares en campaña electoral no pueden ser tipificados bajo ese delito, dando de baja la investigación contra Humala y la cúpula del Partido Nacionalista Peruano que funcionaba en ese entonces.

El fallo agrega que cuando los hechos imputados ocurrieron, la receptación patrimonial no estaba identificada como una modalidad típica del delito de lavado de activos. Por eso, la imputación contra Humala desconoce el principio de legalidad penal.

La palabra de Keiko Fujimori

La presidenta de derechas se pronunció este viernes sobre la decisión del Tribunal Constitucional respecto al caso de Ollanta Humala. Remarcó el carácter independiente del organismo y que Perú vive “en un Estado de derecho”.

“Vivimos en un Estado de derecho, se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste”, dijo la mandataria a periodistas en medio de una visita en la región de Junín.

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Keiko Fujimori, presidenta, sobre fallo del TC que anula sentencia contra Ollanta Humala: Vivimos en un estado de Derecho y se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no. Puedo discrepar pero me corresponde respetarla



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Keiko recordó que ella también estuvo en un caso similar afrontando “una resolución que fue dolorosísima” donde cumplió prisión preventiva y que fue el TC quien ordenó la anulación y también el archivo del proceso que tenía por lavado de activos.

“En esta resolución, yo puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, dijo sobre el expediente de Humala. “Parecería que el Ministerio Pública no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión”, agregó.

Fuente: France24