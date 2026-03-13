El escándalo del “deslomado” y la reacción del Gobierno

El “deslomado”, en problemas: denuncias ampliadas, un amigo que lo embarra y una posible causa de corrupción

Marcelo Grandio quiso defender al jefe de gabinete y lo enterró. Primero dijo que “Manu pagó con plata del Estado” el viaje a Punta del Este con Bettina, su mujer, y luego se desdijo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar. La banca de Milei y Karina.

A los amigos como Marcelo Grandio mejor perderlos que encontrarlos. Grandio es un conductor en la TV Pública muy cercano a Manuel Adorni y fue uno de los pasajeros del vuelo privado que transportó al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti, hacia Punta del Este para unas mini vacaciones durante el último feriado de carnaval. El “amigo” Grandio quiso defenderlo de las acusaciones por el elevado costo de ese pasaje, pero lo terminó enterrando varios metros (más de los que ya estaba) bajo tierra. “El viaje lo pagó Manu con plata del Estado”, lo incineró; pero al parecer fue un lapsus, porque enseguida se corrigió y sostuvo lo contrario: “Quiero decir que pagó con su plata, no con plata del Estado”. En cualquiera de los dos casos, si Grandio dice la verdad, Adorni tiene un problema: ya sea porque desvió fondos públicos o porque no puede explicar con su patrimonio los lujos que se estuvo dando. En los tribunales se acumulan las denuncias y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya lo investiga tanto por la escapada a Uruguay como por la aparición de Bettina en la gira oficial por Estados Unidos que dio origen al escándalo. Adorni, hasta ahora, solo atinó a disculparse en Twitter por haber usado el término “deslomarse”, que ya adquirió el estatus de meme.

El jefe de Gabinete sigue sin explicar de dónde salió la plata que con que se pagó el jet privado hacia Punta del Este ni hasta dónde trepó la cuenta de los viáticos y los gastos de su mujer en la Gran Manzana, que incluyeron una semana en el exclusivo hotel “The Langham” y que dijo haber solventado él mismo. El descargo se centró exclusivamente en su desafortunada primera argumentación sobre la presencia de su esposa en el avión presidencial y en la gira: él, tan sacrificado, necesitaba compañía. “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió en Twitter.

Esa disculpa –que tiene claramente un anclaje en el contraste entre el nivel de vida de un funcionario y la absoluta mayoría de la población que sufre las mieles de la motosierra– fue compartido por varios ministros y funcionarios, que durante todo el día salieron a cerrar filas detrás de la inocencia de Adorni. El presidente encabezó esos mensajes de apoyo. “Es costo marginal. Ensucian… Ánimo Manuel!!!”, escribió Milei.

En la Rosada, igualmente, todavía buscaban un responsable por la filtración del video en que se ve a la pareja subirse al avión en el aeropuerto de San Fernando.

Los mensajes de sostén para Adorni en sus peores horas contrastaron con los dardos llenos de veneno que había recibido el miércoles, mientras crecía el escándalo, de parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel (“el ajuste lo va a pagar la casta política…jajaja”, se rió) y su antecesor en el cargo, Guillermo Francos (“Yo viajé una sóla vez”, ironizó).

Las denuncias

En las últimas 48 horas se acumularon las denuncias penales contra Adorni en los tribunales por el escándalo de los vuelos:

*El abogado Gregorio Dalbón amplió este jueves el escrito que había presentado por la presencia de Bettina en el avión presidencial rumbo a Nueva York e incorporó el vuelo privado a Punta del Este. “Ambos episodios presentan un denominador común: la presunta utilización de medios y recursos vinculados al ejercicio de la función pública para posibilitar viajes que responderían, al menos en apariencia, a motivaciones de carácter personal”, dice la denuncia ampliada, que pide la indagatoria de Adorni y distintas medidas de prueba como la citación de Grandio como testigo y distintos informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre los detalles vuelo y que la empresa de taxis aéreos Alphacentauri aclare “el monto abonado por el servicio” y a nombre de quiénes se emitió la factura.

*La diputada exlibertaria Marcela Pagano hizo lo propio y amplió la denuncia original por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público e incorporó las contradicciones de Grandio como base prueba.

*El abogado y militante de la juventud radical Agustín Rombolá se presentó ante la Oficina Anticorrupción con un planteo para que “se investigue la regularidad administrativa y ética del traslado de una persona sin cargo público en una aeronave oficial” y que “se requiera la documentación respaldatoria del caso, incluyendo autorización administrativa, integración de la comitiva, manifiesto de pasajeros, costos del traslado y criterio normativo aplicado”.

*En ese marco, los fiscales de la PIA abrieron una “investigación preliminar” de oficio para averiguar posibles delitos que podrían derivar en una tercera denuncia penal. Cabe destacar que la denuncia de Dalbón recayó en el juzgado que hoy subroga Ariel Lijo; mientras que la de Pagano quedó a cargo de Rafecas.

*El diputado Esteban Paulón requirió información pública a través de un proyecto de resolución y en un pedido directo ante la Secretaría de la Presidencia de Karina Milei para que la Rosada haga públicos los gastos en hoteles y viáticos de la esposa de Adorni y su rol dentro de la comitiva.

*Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirá la interpelacióndel jefe de Gabinete. Igualmente Adorni deberá, más pronto que tarde, presentar su informe de gestión ante el Congreso: la oposición lo espera con unas cuantas preguntas.

No dan los números

La presencia de Angeletti como parte de la comitiva oficial en el “Argentina Week” en Nueva York fue revelada por una foto de la pareja visitando junto a Milei la tumba del “rebe de Lubavitch” este domingo. Ése fue el origen del escándalo. Adorni tuvo que dar explicaciones y se embarró más: dijo que la necesitaba junto a él porque se estaba “deslomando”; luego dijo que se subió al avión presidencial por una cuestión de fechas y comodidad, porque el viaje de su esposa a Estados Unidos, por placer, ya estaba dado de antemano.

En ese marco, dijo que Angeletti sacó un pasaje por aerolínea privada por un valor de 5.438 dólares que pagó él mismo; lo mismo que los viáticos, dijo. La abultada cuenta, en ese caso, incluiría también la semana entera –se estima que la pareja sigue en Nueva York– en el lujoso hotel “The Langham” –una torre de 600 metros en pleno centro– cuyas habitaciones llegan hasta los 6.500 dólares por noche.

Si fuese así, los números no le dan, o le dan muy justos: Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $2,5 millones y activos líquidos por aproximadamente 48.000 dólares (entre efectivo y una cuenta en EE. UU.). Pero, además, dijo tener deudas significativas con familiares y particulares que superan los 43.000 dólares, además de créditos hipotecarios a pagar.

La cuenta se hizo más abultada si se tiene en cuenta el viaje a Punta del Este. Según publicó Sebastián Lacunza en ElDiarioar, el avión costó unos diez mil dólares ida y vuelta. Grandio –quien antes había dicho que lo había pagado él, no Adorni– dio otro número, inverosímil, de unos 3.600 dólares. “Tengo el recibo”, aseguró. Todavía no lo mostró.

Del porvenir económico de Bettina se sabe que se dedica al couching ontológico y que comparte con su marido algunos negocios, entre ellos la firma AS Innovación Profesional SRL, cuyo directorio comparten desde 2020.

Otros negocios

En medio del escándalo, se conoció este jueves que Adorni firmó una polémica licitación por unos 2,5 millones de dólares para un servicio de “comunicación directa” de la gestión a través de mails, mensajes de texto y “llamadas de voz”. La firma ganadora fue ATX S.A., vinculada al empresario Rodrigo Páez, relacionado también con las firmas que perdieron la compulsa, tal como reveló el portal LetraP.

La misma firma ATX forma parte, además, de otra compulsa para la licitación de un servicio similar que abrió este año la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de jefatura de Gabinete. Según denunció el diputado Rodolfo Tailhade, ATX ofertó en esta licitación 0,076 dólares por SMS enviado, casi el doble de lo que había costado el mismo servicio anterior, que fueron 0,045 dólares.

Habrá que ver si la licitación avanza. Los fondos saldrán del Banco Mundial. “Es hermoso vivir del Estado. Más aún cuando lo mantienen los demás…”, posteó Adorni un 21 de abril de 2017, cuando ni siquiera soñaba con ser jefe de gabinete.



Por Matías Ferrari-P/12

