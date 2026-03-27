El escándalo de Adorni ya impacta en la imagen de Milei: nueva encuesta deja un dato demoledor

El sondeo mostró una amplia mayoría que no le cree al jefe de Gabinete. Otro dato siembra dudas rumbo a 2027. La trampa entre la economía y los escándalos

El gobierno de Javier Milei aún no consigue desactivar el escándalo por los viajes y gastos de Manuel Adorni, y las encuestas empiezan a mostrar el impacto del caso. La más reciente arrojó que 7 de cada 10 consultados consideran que el jefe de Gabinete “es corrupto” y, por si fuera poco, mostró el desgaste que esto empieza a generar en las chances electorales del oficialismo.

La encuesta fue realizada por la consultora Innova Opinión Pública y empezó a circular en un momento muy sensible para el Gobierno, que siente nuevos coletazos del caso $LIBRA y al mismo tiempo lidia con el escándalo de Adorni y ahora también con la controversia por la conferencia en la que debía aclarar su situación pero terminó molesto con la prensa.

Pero el sondeo también arrojó un resultado curioso si se lo mira a la luz de las respuestas sobre Adorni: la “corrupción” no apareció entre los principales problemas del país al indagar en ese tema. Las mayores preocupaciones del electorado, en cambio, pasan por los sueldos y los aumentos de precios y tarifas.

Ese orden de prioridades, si bien no es el más favorable para Milei, es el mismo que intentan poner sobre la mesa los estrategas comunicacionales del Gobierno, con Santiago Caputo a la cabeza, para calificar el escándalo de Adorni como una “operación política y mediática” que no le importa realmente a la ciudadanía.

Qué opina el electorado sobre Manuel Adorni: el resultado de la encuesta

No obstante, al indagar puntualmente en el caso de Adorni, la encuesta realizada por Innova entre el 16 y el 19 de marzo con 1.830 casos efectivos arrojó un resultado lapidario: el 70% consideró que es “corrupto” y solo el 26% lo calificó como “honesto”.

Si bien las opiniones vertidas en una encuesta no implican de ninguna manera una prueba de culpabilidad (las denuncias recién empiezan a ser investigadas por la Justicia), sí sugieren un clima social negativo para el jefe de Gabinete y por extensión para el Gobierno, cuyo discurso contra “la casta” y los “privilegios” de la política ya no estaría penetrando.

Asimismo, la encuesta también arrojó que el 59% valora negativamente la gestión del Gobierno nacional mientras que el 41% lo aprueba. Milei exhibe así que mantiene un piso de apoyo todavía sólido pero que empezó a sufrir un desgaste ya sea por la situación económica o por los escándalos que empezaron a golpearlo en las últimas semanas.

¿Escándalos o economía?: el dato de la encuesta que matiza el impacto del caso Adorni

De hecho, en otro tramo de la encuesta se pidió a los entrevistados que señalaron cuál consideran que es “el principal problema del país” y allí se destacaron las complicaciones económicas, en línea con lo que vienen mostrando muchos otros sondeos.

En el primer lugar apareció como problema “los sueldos” con 27% de las respuestas, seguido por “el aumento de precios y tarifas” con el 20%. En tercer puesto quedó la “inseguridad” con 16%.

La “corrupción” apareció recién en cuarto orden con el 15%. Este resultado puntual parece acompañar la estrategia discursiva que despliega La Libertad Avanza para tratar de bajarle el volumen a la polémica por Adorni con el argumento de que no los daña políticamente porque la gente está pendiente de otras cosas.

Sin embargo, aún con esa escala que pone a la corrupción como una preocupación menor frente a la economía el escenario para Milei hoy se ve complejo, entre la necesidad de desactivar la polémica para sostener a un jefe de Gabinete que, según afirman en Casa Rosada, no quieren dejar ir, y mostrar un repunte en la economía de bolsillo.

Por qué el caso Adorni desgasta el capital político del propio Milei

En ese marco, la encuesta de Innova mostró otro dato muy delicado para el Gobierno en medio del frente de tormenta que se formó: al preguntar “qué prefiere para el futuro del país” el 33% dijo que quiere que “continúe Milei” y el 58% respondió “que haya un cambio de Gobierno”.

Se trata de un resultado más que pesimista para un Gobierno que arrancó el año pensando en colocar los cimientos para que Milei vaya por su reelección en 2027 y aprovechar que hasta hoy no aparece un frente opositor sólido enfrente.

Es difícil determinar si ese revés en la encuesta se debe al caso Adorni o a la situación de cansancio económico, pero el sondeo dio con otros datos que hablan de causas más generales. Por caso, al preguntar sobre el nivel de eficiencia que le otorgan a la gestión de Milei el 39% lo calificó como “eficiente” contra un 55% que lo considera “ineficiente”.

Asimismo, arrojó que los sentimientos que predominan entre los encuestados sobre “la actualidad del país” se destacaron la “incertidumbre” con 33% y la “tristeza” con 13%, mismo nivel que la “esperanza”. Las emociones positivas no fueron las más elegidas y predominaron otras como “miedo” y “bronca”.

El Gobierno, decidido a sostener a Adorni pese a todo

Pese al escándalo, Adorni busca mostrarse activo. Este jueves se reunió con la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, con la idea de exhibir respaldo y a la vez acallar la interna que se había desatado en torno a las candidaturas del año próximo en la Ciudad de Buenos Aires.

Todo el Gabinete tiene orden del Presidente y de Karina Milei de respaldar públicamente a Adorni, dado que mantienen la postura de sostenerlo en el cargo. Esto se vio incluso después de la conferencia en la que el jefe de ministros dejó varias frases controversiales, como “con mi dinero hago lo que quiero” y generó mayor confusión al mencionar una vivienda en Caballito que no figura en su última declaración jurada.

Pese a ello, Milei lo respaldó: “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”. El mandatario adhirió así a las críticas que Adorni le hizo a los periodistas.

En la misma línea se expresó Karina Milei, jefa política de Adorni: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, expresó a través de las redes la secretaria General de Presidencia.

De cualquier forma, el gobierno de Javier Milei intenta correr de la agenda pública el escándalo que sacude a Manuel Adorni pero encuestas como la última de Innova revelan que el caso ya generó un golpe político en el oficialismo, cuyo alcance real todavía está por verse.

Por Pablo Sieira – IP