El entrenamiento militar de la Reina Máxima: cómo es la formación como reservista del Ejército de Países Bajos

Máxima Zorreguieta, consorte de la familia real neerlandesa, ya comenzó los entrenamientos teóricos y prácticos que se prolongarán a lo largo del año.

La reina Máxima profundiza su arraigo con los Países Bajos y realizó el enrolamiento como reservista del Ejército Real, recibiendo por decreto el rango de soldado raso. La monarca ya comenzó con una serie de entrenamientos rigurosos y apunta a finalizar su formación militar a finales de 2026.

Cómo es el entrenamiento militar de la reina Máxima

La reina Máxima de Países Bajos volvió a ser noticia tras difundirse imágenes oficiales de su entrenamiento militar como reservista del Ejército Real neerlandés, un proceso que incluye pruebas físicas, manejo de armas y formación teórica.

El Ministerio de Defensa de Países Bajos confirmó que la monarca proveniente de Argentina inició la formación militar necesaria para integrarse como reservista, un rol que brinda apoyo a las fuerzas armadas regulares.

Máxima Zorreguieta ya realiza entrenamientos de resistencia física, uso de armas de fuego y ejercicios de escalada y buceo.

El programa de preparación incluye distintas actividades propias de la instrucción militar básica:

resistencia física

autodefensa

puntería

lectura de mapas

derecho militar

ejercicios de escalada y buceo

El Ministerio de Defensa neerlandés destacó que los reservistas deben mantenerse disponibles para el servicio y conservar sus habilidades militares mediante entrenamientos periódicos.

Máxima comenzó formalmente como soldado raso el 1 de febrero de 2026, iniciando el mismo entrenamiento que el resto de los reservistas del Ejército Real de los Países Bajos. En los videos difundidos por Países Bajos, se la pudo ver escalando, buceando y manipulando armas de fuego.

Por qué la reina Máxima se incorporó al Ejército

La reina decidió iniciar este proceso a los 54 años, cerca del límite máximo establecido de 55 años de edad para ser nombrada reservista. Al finalizar la formación, está previsto que reciba el rango de teniente coronel, reforzando el histórico vínculo entre la familia real neerlandesa y las fuerzas armadas.

La Reina Máxima entrenará durante todo el 2026 para conseguir el rango de teniente coronel.

“La Reina Máxima comenzó como reservista en el Ejército Real Neerlandés. Fue nombrada soldado el 1 de febrero y hoy comenzó el mismo entrenamiento militar básico que los demás reservistas. De esta manera, contribuye personalmente a la seguridad de los Países Bajos”, publicó este miércoles el Ministerio de Defensa en sus redes sociales

La decisión de Máxima sigue los pasos del rey Guillermo Alejandro, quien completó su servicio militar en la Marina Real, mientras que la princesa Amalia participó en programas de formación de defensa.

Con su inscripción como reservista, la Reina Máxima profundiza su arraigo con Países Bajos y su compromiso con el Ejército Real con un exigente entrenamiento que se prolongará durante todo 2026, al igual que otros miembros de la nobleza del país europeo.

Por Nataniel Peirano-DEF