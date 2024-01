El enojo de Florencia Peña tras ser señalada de abandonar una fiesta “desnuda y borracha”

La actriz salió a aclarar la situación luego de que trascendieran versiones sobre un comportamiento inadecuado en una reunión con sus compañeros de elenco en Carlos Paz.

Flor Peña se vio envuelta en un escándalo después de que se haya instalado un rumor sobre su polémica actitud en una fiesta en Carlos Paz. La actriz se vio obligada a aclarar los hechos y se refirió a la posibilidad de tomar acciones legales.

En Intrusos (América), dieron detalles del supuesto accidente que habría tenido lugar en una presentación de elenco de Mamma Mía, la obra que protagoniza. “El problema vino después, cuando una publicación en en un sitio de Córdoba hablaba de que la tuvieron que sacar borracha, desnuda y a las patadas”, explicó Pablo Layús.

Flor Peña protagoniza “Mamma Mía” en Carlos Paz. (Foto: Instagram / flor_de_p)

Es por eso que el periodista fue a buscar la palabra de Flor Peña, quien se encargó de desmentir los hechos con mucho humor. “No hay manera de que me haya pasado algo así, y que la gente no lo filme, porque la gente vive la vida a través del celular. Están diciendo una sarta de estupideces, que te juro que un poco me divierte y un poco digo, che, ¿tanto les estamos molestando?”, comenzó.

“La verdad no está bueno porque direccionan a contar algo que no está ni cerca de ser verdad. Porque a veces pasa que se condimenta la realidad. Esto no tiene nada que ver. Es más, mi hijo se quedó hasta el final de la fiesta y yo me fui antes porque estaba agotada. Así que es una mentira absoluta”, respondió ante la consulta sobre la posibilidad de llevar los dichos del portal a la Justicia.

Por otro lado, también contempló la solidez de las versiones y dejó en claro por qué sería imposible que su mal comportamiento haya sido real. “Yo, peleándome borracha y desnuda no paso desapercibida. Layús, quedate tranquilo que hubiera sido el escándalo de la temporada”, se justificó. “Si tienen imágenes muéstrenlas y sino, aténganse a las consecuencias, esperen una carta documento”, sentenció filosa, haciendo una dura advertencia a quienes instalaron el rumor en primer lugar.

El fuerte descargo de Florencia Peña ante la versión de que dejó sin trabajo a una excompañera de elenco

Florencia Peña fue señalada en los últimos días como la responsable de que Denise Cerrone se quedara afuera de la obra Mamma mía. Molesta por esta situación, la actriz rompió el silencio y se defendió de las acusaciones. Además, dejó algunas frases que algunas de las figuras vinculadas al escándalo se tomaron como una provocación.

“Soy muy respetuosa de los colegas, jamás dejé sin trabajo a nadie. No lo hice ni lo voy a hacer”, aclaró en diálogo con Intrusos (América). Luego, explicó cuál era el rol que tenía Cerrone en el espectáculo: “La conocí en una lectura (de guion), para mí era una alternante; es decir, alguien que sale a cumplir un rol en algún momento. Después sé de buena fuente que ella eligió irse y no ser alternante porque pensó que iba a protagonizar”.

La protagonista del espectáculo, que se presenta en el Teatro Luxor en Villa Carlos Paz, también dejó entrever que Cerrone dejó pasar una gran oportunidad. “Me hubiese encantado que se quedara a ser alternante en un espectáculo de esta calidad de artistas. Le hubiese hecho muy bien a su carrera, hubiera aprendido un montón”, sostuvo.