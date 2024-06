El encontronazo de Ximena Capristo y La Tora con Furia al aire

Juliana estuvo como invitada en La Noche de los Ex de Gran Hermano 2023. Sus filosos cruces con las panelistas

La Noche de los Ex de Gran Hermano 2023 tuvo la visita por partida doble de los últimos eliminados del reality. Allí se sentaron Furia, luego de no formar parte del programa la semana pasada y ser “guardada” por la producción para este, y Martín Ku. Pero la más esperada por los panelistas fue Juliana, quien terminó teniendo fuertes chispazos con Ximena Capristo y La Tora, dos de las panelistas del programa que se manifestaron en contra de su juego.

“Se excedieron los límites”, lanzó la vedette, después de que El Chino recordó las acaloradas peleas que tuvo con la entrenadora. “No era que el programa mostraba la parte más caliente de la discusiones. Yo veía el canal de 24 horas y eran 24 horas en las que estabas insultando a la gente”, se despachó La Negra, mientras Furia la desmentía. “No, para nada”, le arrojó, tajante.

“Eso me molestaba mucho y hasta terminaba apagando el televisor. No aguantaba tus gritos porque eran demasiado”, le dijo. “Claramente yo no soy fan de Furia”, se despachó, mientras la jugadora la interrumpía y elegía la ironía. “Lo siento mucho. Se nota que no sos fan”, la pinchó.

Furia se cruzó con Ximena Capristo y La Tora en Gran Hermano 2023 (Foto: La Noche de los Ex, Telefe)

Diferenciándose, Ximena defendió su elección de Martín como su favorito de la temporada. “Voy por otro lado y me parece que está bueno ir. Martín me parece que es un gran personaje, un gran jugador que llegó hasta donde llegó y llegó más lejos que vos con su grupo de pertenencia. Eso para mí es mucho más valorable que el insulto”, siguió la actriz. “La mejor jugadora ganó y Juliana, no. Ella ganó el cariño del público”, la diferenció, mientras Osito intervenía. “¿Estás hablando de Marianela Mirra?”, preguntó. “Yo estoy diciendo que la mejor jugadora es la que gana”, sintetizó.

Furia, por su parte, se defendió diciendo que había hecho un personaje y que no quería que la tilden de violenta. “Nadie resiste el archivo. Ustedes también han vivido en esa casa y saben que en algún momento, estallan. Los límites los puso Gran Hermano. Siempre se me ha llamado al confesionario y siempre se me ha sancionado”, afirmó, mientras Ximena continuaba. “Hubo gritos, pero eran constantes y para toda la gente”, la chicaneó.

Ximena Capristo cuestionó con todo el juego de Furia en La Noche de los Ex de Gran Hermano 2023

El otro round de la jugadora más polémica en el ciclo que conduce Robertito Funes fue con La Tora. “Juliana dice que nadie resiste a los archivos y tenés razón porque todos dijimos cosas tremendas y nos mandamos nuestras cagad… Lo que tiene el afuera es que nos da la oportunidad de pedir disculpas. Vos ayudaste a mucha gente con enfermedades, pero también vos, quizás, cuando ‘bardeabas’ te metías con eso”, comenzó diciendo la conductora de los streamings de Telefe.

Molesta, la concursante del programa no ocultó su malestar. “Mirá en la que me quiere meter esta, bolud…”, se despachó. “¿No querés pedirles disculpas?”, insistió La Tora. “No, para nada. Hicieron una campaña excelente, les salió muy bien simplemente para censurarme, tanto tu streaming como muchos de mis compañeros”, la acusó. “Lamentablemente tienen mucha envidia. La van a tener que trabajar porque soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien”, le lanzó.

La Tora y Furia tuvieron un picante cruce en el ciclo que conduce Robertito Funes (Crédito: Nicolas Stulberg)

“Vas a ser una reina, no tengas duda de eso”, le siguió la corriente La Tora, pero Juliana no paró. “No quiero ser una reina. Vine a este mundo a motivar y a abrir los ojos”, la cruzó. Unos minutos después, la ex de Nacho Castañares pidió la palabra.

“Quiero aclarar que nunca hicimos campaña censurando a nadie. Si tenemos nuestras opiniones personales. Acá somos panelistas y no somos fans como quizás, con mi respeto, pueden ser Eliana Guercio, Laura Ubfal o Gastón Trezeguet. A todos les pasó lo mismo. No es nada personal. Respeto a mis compañeros del stream”, señaló.

Pero Furia tampoco se lo dejó pasar. “No entiendo por qué hacés este tipo de aclaración. Me parece que es al ped… Tengo reentendido que ninguna tiene fanatismo por nadie”, concluyó.