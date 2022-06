El emotivo reencuentro entre Diego Maradona Jr. y Dieguito Fernando

Diego Maradona Jr. habló con Intrusos luego de compartir un almuerzo con su hermano, Dieguito Fernando.

Diego Maradona Jr. vino a la Argentina junto a su pareja, Nunzia Pennino, y sus hijos, Diego Matías e India Nicole.

Este miércoles, el DT de Napoli United se reencontró con su hermano, Dieguito Fernando, fruto de la relación de Maradona con Verónica Ojeda.

Los herederos de El Diez almorzaron juntos y estuvieron acompañados por sus familiares, según contaron en Intrusos (América TV).

“Siempre me da placer verlo. Estamos muy contentos”, afirmó Diego Jr. tras pasar unas horas con Dieguito Fernando.

El DT explicó que coordinó el reencuentro con la mamá de su hermano, antes de su llegada a Buenos Aires. “Con Verónica (Ojeda) siempre hablamos. Yo le dije que estaba por venir a la Argentina y que quería ver a mi hermano. ¡Y lo hicimos!”, mencionó.

Por último, cuando le preguntaron por su vínculo con Dalma y Gianinna, Diego Jr. lanzó una frase contundente. “Dalma fue a Italia y no me llamó a mí. No veo que yo ahora la tengo que llamar”, sentenció el joven.