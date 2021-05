El emotivo homenaje a Diego Maradona de la candidata argentina a Miss Universo

Alina Luz Akselrad se vistió con el traje que usó el Diez durante el Mundial de México 86; también lució una remera con su rostro; su show de “jueguitos” con la pelota

Miss Universo es el histórico certamen que juzga “la belleza integral, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la comunicación y la seguridad de candidatas provenientes de diferentes países”, según afirman. Esta edición se está realizando en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, y en el marco de una de sus rondas preliminares se dio un sentido homenaje a la figura inmortal de Diego Armando Maradona.

Alina Luz Akselrad es cordobesa, tiene 22 años y es la representante de Argentina en el certamen. Al salir a la pasarela, se la vio vestida con una camisa que emulaba un remera de la Selección argentina de fútbol, un pantalón corto con el número 10 y los infaltables botines que completan el uniforme. “Esta vestimenta representa el deporte que une a su país: el fútbol. Está inspirado en el equipo argentino que ganó su segunda copa mundial, en 1986, liderados por Diego Maradona”, anunció la locutora mientras Alina desenvolvía su andar sobre el escenario.

(Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Divertida, saludó con un brazo en alto y apoyó la pelota en el piso, para empezar a llevarla con su pie izquierdo, al mejor estilo Diego. Después se frenó, se abrió la camisa -de lentejuelas brillantes, celestes y blancas- y dejó ver una remera blanca con la cara de Diego. Si bien de frente la camiseta se parecía a la campeona del 86, la espalda parecía la de Estados Unidos 1994, el último mundial que disputó Maradona.

La ronda preliminar consistía en que las modelos utilizaran “trajes típicos” de sus países. De ahí, la elección de Alina. “No tuve el privilegio de verlo jugar, pero reviví junto a mi familia todas sus jugadas y sus goles, la forma de trabajar en la cancha. Me tocó verlo en una época donde las noticias en los medios sobre su vida privada no eran las mejores, pero también se, como dijo Rodrigo: ‘Sembró alegría en el pueblo’”, escribió Alina en su cuenta de Instagram, junto con una foto del momento.

”Los invito a que se dejen llevar por la pasión, la alegría y la gloria que Maradona nos hizo sentir en algún momento. A través de mi traje típico, celebremos el jugador en la cancha y no al hombre en su casa”, agregó.

(Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)