El emotivo gesto de Franco Colapinto con un niño en las calles de Miami

El piloto argentino sigue siendo noticia tras su histórica 7° posición en la Fórmula 1.

Franco Colapinto vive semanas históricas en donde todo parece salir mejor de lo que se esperaba y por eso hay que aprovechar la racha, sobre todo disfrutarla.

La última aparición del piloto argentino tiene que ver con un enorme gesto en plena carretera de Miami, para cumplirle el sueño a un niño que flameaba la bandera argentina.

“Viajó por vos, vinimos acá por vos”, contó el papá de nene mientras Colapinto le firmaba todo lo que tenía al alcance. Luego de sacarse una foto, el piloto también le regaló una gorra.

"ME ALCANZASTE CORRIENDO, BOLUDO" 😅 🇦🇷



El ENORME gesto de Franco Colapinto con Ian, niño de 11 años que se paró en el medio de la calle para pedirle una foto al piloto 📸



🎥 @rudi_taladriz pic.twitter.com/I0eBgLlojd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 7, 2026

Qué se le viene al piloto de Alpine

Luego de su histórica 7° posición en el Gran Premio de Miami y sumar seis puntos para Alpine, Franco Colapinto atraviesa uno de sus mejores momentos en la Fórmula 1.

Ahora tendrá descanso hasta el 22 de mayo, cuando la máxima categoría del automovilismo desembarque en el Gran Premio de Canadá.

Fuente: Nexofin