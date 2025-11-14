El embajador de Estados Unidos en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: “Nunca estuvimos tan juntos”

Peter Lamelas celebró el entendimiento económico y apoyó a Javier Milei con la reformas que impulsa en el país.
El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se refirió al acuerdo comercial alcanzado entre ambos países y aseguró: “Nunca estuvimos tan juntos, nunca estuvimos tan decididos”.
El funcionario se refirió al tratado entre el país que preside Donald Trump y el mandatario Javier Milei, con el objetivo de abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio comercial y las inversiones.
El diplomático destacó en la red social X que “está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”. Agregó: “Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”.
Por su parte, la embajada de EEUU en Buenos Aires destacó: “EEUU y Argentina han alcanzado un Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión. Este acuerdo crea las condiciones para incrementar las inversiones de EEUU en Argentina”.
Lo definió como “una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países”.
“El acuerdo incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”, detallaron.
Fuente: C5N