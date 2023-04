El duro relato de Flor Moyano sobre el abuso que sufrió de Juan Martino

La influencer, Flor Moyano, denunció por abuso sexual al actor Juan Manuel Martino. El hecho ocurrió mientras ambos formaban parte del reality. Ahora, la joven fue a LAM y contó todo el calvario que vivió allí adentro.

La modelo Flor Moyano formó parte la segunda temporada de “El hotel de los famosos” (Telefe). Ahí, conoció al actor Juan Manuel Martino, con quién tuvo que convivir un par de semanas. Cuando Flor salió del programa, confesó que denunció a su ex compañero por abusar psicológica y sexualmente de ella. Recientemente, fue a LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, y dio su fuerte testimonio.

El desconsolado llanto de Flor Moyano al hablar de la denuncia por abuso sexual contra Juan Martino

En el comienzo de la entrevista Moyano le comentó a Ángel: “Yo tenía una necesidad muy grande de contar mi verdad. En su momento, no pude hablar. Hoy estoy un poco más fuerte. Tuve que tomar conciencia de las cosas que pasé que y no me daba cuenta”.

Luego, empezó a contar como fue cuando ingresó al hotel: “Todo arrancó normal, como compañeros de equipo, pero…una cosa es conocer a alguien fuera de un reality, dónde lo vas conociendo a medida que pasa el tiempo, y otra compartir las 24 horas y estar condicionada por las cámaras”.

Ante esto, contó como comenzaron los abusos por parte de Martino: “Para él era normal venir y tocarme el culo, apoyarme, refregar su cuerpo contra el mío o se me tiraba encima. Si yo iba al baño, entraba a manosearme, a besarme…a que pasara algo. Al principio yo podía detectar que no me gustaba y lo manifesté, pero él se burlaba y enojaba. Yo empecé a perder la fuerza que tenía”.

“Cuando le decía que eso no me gustaba, me humillaba. Me decía que ‘conmigo se aburría, que yo no le daba nada’. Cada vez me hizo más vulnerable. Llegó un momento en el que yo no tenía voz”.

Y siguió describiendo: “Me humillaba. Me decía que era frígida, que tenía que crecer. Y, después, yo me sentía culpable. Sentía que yo no era suficiente. ¿La única manera de demostrarme cariño es tocarme el culo?, le pregunté. ‘Para mí, tu no es un sí’, contestó”.

También, manifestó: “Se ponía agresivo cuando bebía. Decía que ‘era mitad animal y mitad hombre’. “Yo prefería acostarme un ratito con él para, después, poder dormir sola y en paz”.

“Y, en ese ratito, se bajaba la ropa, me manoseaba con su miembro la espalda y cola. Yo le decía ‘no’ de la forma en la que podía. Todo eso adelante de mis compañeros. Terminé bancando eso para, por lo menos, poder volver a mi cama y dormir en paz”.

Ante la pregunta sobre la actitud de los otros competidores, la influencer dijo que les había contado a algunos pero que no recibió demasiada ayuda. “Había una mentalidad muy machista, todos eran más grandes. Yo me sentía muy sola y él me apartó de todos”. Además, añadió que ‘ella no se atrevía a denunciarlo ante la producción porque tenía miedo de perder el trabajo’.

Quebrada en llanto, contó que Juan la penetró sin su consentimiento dos veces: “Una vez fue en el baño, donde no había cámaras. Y, otra, en la cama, mientras los demás dormían”.

“Me penetró sexualmente sin preservativo. Yo sentía que no me podía mover. Tenía una persona arriba mío que me daba miedo, porque ya había sido agresivo conmigo”, dijo, y explicó que ella ‘le reclamó por los preservativos y que él se burlo’.

Luego, comentó que ‘un productor tiró una caja de preservativos’. Bañada en lágrimas, siguió: “Yo quería que se fuera. Me quería ir a lavar, me sentía sucia, humillada…Pero sabía que si iba al baño, él iba a querer continuar. Me quedé en mi cama. Los demás estaban dormidos”.

Para concluir, añadió: “Al otro día me levanto muy mal, dolorida, y me humilló de nuevo. Me dijo que tenía cara de orto, de cebolla… Le expliqué que yo no quería hacerlo y me contestó que ‘tenía que crecer y ya no era una nena’. ‘¿Tanta vergüenza te da que tus papás te vean?’, me dijo. ¡Y, sí!”