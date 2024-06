El dueño de un bar contó que cobra el hielo, el pan y los aderezos extras y recibió una oleada de críticas

El hombre compartió mensaje en las redes dedicado a los clientes de su comercio y el video generó indignación entre sus seguidores

Una nueva polémica surgió en las redes sociales a raíz de un video publicado por el usuario español de TikTok @abrigaca, conocido por explicar de manera humorística el día a día en un restaurante desde la perspectiva de los dueños y camareros. En su más reciente publicación, el dueño de un bar lanzó un claro mensaje que generó un amplio debate entre sus seguidores.

El video, titulado “Normalicemos pagar lo que hemos consumido”, aborda una cuestión recurrente en muchos establecimientos de hostelería: el pago por los pedidos extras. El propietario del bar, en su video, se dirigió directamente a sus clientes habituales, diciendo: “Si eres cliente de un bar o restaurante habitualmente este mensaje es para ti”.

En el video, el hombre expuso su punto de vista sobre la necesidad de que los clientes paguen por todo lo que consumen, incluyendo elementos adicionales como alioli, hielo para el café o pan extra. “Los camareros y hosteleros de bares y restaurantes queremos que normalicéis una cosa que es pagar por lo que consumís. Venís a la caja a pagar las cosas, os llevamos las cuentas a la mesa y os sorprendéis porque os cobramos cosas que habéis pedido y consumido”, explicó.

El dueño del bar puso varios ejemplos para ilustrar su punto: “Tenéis que entender que todas esas cosas a nosotros no nos salen gratis, no nos florecen en el campo dentro del restaurante un chorro de panecillos y los podemos regalar”. Subrayó que es razonable cobrar por estos extras ya que representan un costo para el negocio: “Hay cosas que si las pides las tienes que pagar y no tenéis que ir a hacer luego el papelón en la barra de ‘vaya, me han cobrado los panecillos que he comido de más’. Pues claro, se tiene que cobrar todo porque el principal negocio del bar es generar dinero”, concluyó el dueño.

El video, que tuvo más de 16 mil likes, generó una oleada de comentarios. “¿Cobrás por los cubitos de hielo? jajaja menudo bandolero”, “No es regalar, es que se asume que deberían ir incluida con lo que hemos pedido. Si me pido un plato de patatas fritas quiero algo para mojar, ketchup, mayonesa, alioli”, “¿Y por qué no cobráis el hielo de la coca?”, “Pues alguien tendrá que explicarme por qué antes no te cobraban el pan, los hielos o el alioli y ahora sí”, “Estoy de acuerdo en que me cobren todo lo que pida (hielo, más azúcar, más pan,…) pero también en que me descuenten lo que no quiera (azúcar, ingredientes retirados,…)”, “Yo he sido camarero y llevas razón pero lo de cobrar el hielo me parece exagerado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

