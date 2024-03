El dramático momento del conductor Roberto Funes Ugarte

El periodista contó en sus redes sociales que tanto él como el resto de los pasajeros estuvieron tres horas detenidos en la pista de Aeroparque por las alertas meteorológicas.

Roberto Funes Ugarte compartió en sus redes sociales el dramático momento que vivió en Aeroparque. “Encerrado hace tres horas en el avión”, escribió el periodista este jueves por la madrugada.

Según explicó en su perfil de X (ex Twitter), o tuvieron retenido sobre la pista junto con el resto de los pasajeros. “Hay gente descompuesta”, expresó también, indignado.

“Un grupo pudo irse, al resto nos hicieron recular en la escalera”, relató Robertito con preocupación por la situación que estaba protagonizando. En su posteo también compartió algunas fotos y videos que grabó desde adentro del avión.

Roberto Funes Urgarte relató el dramático episodio que vivió en un avión. (Foto: Captura Twitter/robertofunesu)

“No dan explicaciones y seguimos retenidos”, detalló el periodista haciendo mención a la aerolínea. Y reiteró: “Estamos acá, privados de movernos y sin respuesta alguna”.

“De la alerta colorada pasamos a la alerta amarilla. Esto es una película de terror”, dijo Roberto Funes en uno de los videos que publicó y se refirió a las fuertes tormentas. “Estamos acá, prisioneros”, manifestó también.

Robertito Funes dijo que no llega a fin de mes: “Tengo siete perros y busco canje”

A principios de febrero de este año, el periodista habló al aire deA la Barbarossa (Telefe) yno temió ubicarse entre la lista de celebridades que afrontan dificultades para llegar a fin de mes.

Con la simpatía que lo caracteriza, Funes comentó cuál es su situación en el hogar y cómo intenta sobrellevar los gastos mensuales. “En el caso mío, yo vivo solo hace muchos años. Tengo siete perros y estoy buscando canje constantemente, pero bueno…”, comentó.

Robertito Funes es uno de los tantos artistas que resiente la actual situación económica en el país. (Foto: Instagram / robertito_funes)

Luego, Robertito amplió que ante el aumento de los precios, muchos de sus colegas deben encarar hasta tres trabajos para sobrevivir: “Te dicen ‘yo vengo menos horas’, pero no, que venga las horas que tiene que venir y busco otro trabajo yo para ver de dónde puedo rascar. Yo llenaba el tanque de nafta con 28 mil pesos y hoy me cuesta 70. Ahora me muevo en bicicleta, busco otras alternativas″, se lamentó.

Las declaraciones del conductor de La noche de los ex (Telefe), causaron asombro en las redes sociales ya que los usuarios creían el actual trabajo del periodista en uno de los ciclos derivados del reality Gran Hermano, dejaba buen rédito económico.

Fuente: TN